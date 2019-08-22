Mynet Trend

Ankara'da 'üfürükçü' operasyonu!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

Ankara'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, insanların dini duygularını sömürerek dolandıran 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişinin mağdurları dolandırdıktan sonra "Senin de nefesin baya kuvvetliymiş" diyerek dalga geçtikleri belirlendi.

Ankara'da 'üfürükçü' operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen şikayetler üzerine, insanların dini duygularını sömürüp dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonucu, şüpheli Ş.K.'nin çocuğunun okulundaki bazı veli ve öğretmenlere, evlerinde ya da eşlerinde büyü olduğunu ve bunun bozulması için 'safran' otunu yakması gerektiğini söyleyip, bu otun çok pahalı olduğunu belirttiğini bu şekilde birçok kişiden toplam 2 kilogram civarında altın, 350 bin TL nakit para aldığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ş.K. ve kocası A.K.'nin dolandırdıkları bir kişiyi tekrardan aradığını belirledi. Şüphelileri takibe alan polis, dolandırdıkları kişiyle iş birliği yaptı. Bu kişi sahte para ve altın dolu poşetle, 2 şüpheliyle buluştu. Polis ekipleri, çantayı alırken Ş.K. ve A.K.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, çok sayıda ziynet eşyası ve piyasa değeri yüksek olan saatler ele geçirildi.

LÜKS YAŞAM SÜRÜYORLARDI

Şüphelilerin, mağdurlardan elde ettikleri paralarla villa yaptırdıkları, pırlantalar alıp, lüks araçlar ile gezdikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kendi aralarındaki konuşmalarda mağdurları dolandırdıktan sonra "Seninde nefesin baya kuvvetliymiş" diyerek dalga geçtikleri belirlendi.

SA

Şüphelilerin sorgularında başka bir büyücüyle de çalıştıklarını itiraf etmeleri üzerine, E.Ö. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler E.Ö ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)


Motoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdıMotoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdı
Olay yaratan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldıOlay yaratan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı
Karakol çıkışı kanlı kavga: 2 ölü 5 yaralıKarakol çıkışı kanlı kavga: 2 ölü 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara operasyon

En Çok Okunan Trend Haberler

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı!

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı!

Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

Kritik uyarı: Yer yer çok kuvvetli yağışlara dikkat

Kritik uyarı: Yer yer çok kuvvetli yağışlara dikkat

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'daki kayyum protestolarına polisten sert müdahale! Görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Olay yaratan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Erzurum'da karakol çıkışı kanlı kavga: 2 ölü 5 yaralı

Karakol çıkışı kanlı kavga: 2 ölü 5 yaralı

Bakan Pakdemirli'den THK'nın yangın söndürme uçaklarıyla ilgili açıklama

Bakan Pakdemirli: Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı!

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a vatandaştan tepki: Sen hiç konuşma

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Taksim'de bir rögarda meydana gelen patlama paniğe neden oldu

Taksim'de gece yarısı korkutan patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.