Ankara tabela akımı olay oldu! Çalındı, yenisi yapıldı! Şimdi de belediye barfisk demiri koydu

Ankara Kızılay’daki tabela bir kez daha sosyal medyanın ilgi odağı oldu. John Fitzgerald Kennedy Caddesi’nde kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldükten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerine yerleştirilen tabela, kısa sürede sticker ve yazılarla kaplandı.

Gençler, tabelaya tutunarak fotoğraf ve video çekip “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaşmaya başladı. Çalınmasının ardından yeniden yenisi yerleştirilen tabelayı son günlerde ise polis korumaya başladı.

BARFİKS DEMİRİ EKLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi personelleri, Mansur Yavaş'ın talimatıyla Kızılay tabelasının bulunduğu direğin arkasına fotoğraf çektirmek isteyenlerin asılabilmesi için bir barfiks demiri ekledi.