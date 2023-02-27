Ankara Üniversitesi, depremin yaralarını İnönü Üniversitesi ile saracak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversiteler, deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapmak, bilişim desteği sağlamak ve ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversitelerle eşleştirildi.

Bu kapsamda İnönü Üniversitesi ile eşleştirilen AÜ'nün rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, AA muhabirine, depremin belki de bu yüzyılın en büyük doğal afetlerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler başta olmak üzere herkesin bu bölgenin yardımına koştuğunu belirten Ünüvar, düşenin elinden tutmanın, Türk milletinin en temel özelliklerinden olduğunu vurguladı.

Ünüvar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıkladığı gibi depremden etkilenmeyen üniversitelerin, depremden etkilenen üniversitelerle eşleştiğini, eğitim ve diğer faaliyetlerle ilgili konularda işbirliği yapılacağını hatırlattı.

Bu çerçevede İnönü Üniversitesinin yönetimi ile neler yapabileceklerini konuşarak birtakım planlamalar yaptıklarını anlatan Ünüvar, hem Malatya'da hem de Ankara'da iki ayrı kurul oluşturduklarını dile getirdi.

Üniversitelerinden 21 akademik ve idari üst düzey yetkiliyle buraya geldiklerini aktaran Ünüvar, birkaç saat süren çok değerli ve verimli bir toplantı yaptıklarını, daha sonra depremden etkilenen bölgeleri dolaştıklarını söyledi.

"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Ünüvar, Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olduklarının altını çizdi.

Depremin ilk anından itibaren üniversite mensuplarının bölgeye gıda, giysi ve sağlık hizmetleri yardımı olduğunu belirten Ünüvar, psikososyal destek, yer bilimleri açısından inceleme, sağlık hizmetlerine destek ve insani faaliyetler anlamında pek çok mensuplarının bölgede olduğunu kaydetti.

Burada depremzede akademisyen ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini vurgulayan Ünüvar, "Belki burada şu anda kısıtlar olabilir. Yani bazı yerlerde istediğimiz konfor alanı olmayabilir ama bizi iyi hale getiren konfor değil. Bizi iyi hale getiren yardıma ihtiyacı olan bir kardeşimizin elinden tutmak. Bu çerçevede Ankara Üniversitesinin mensuplarıyla burada bulunuyor olmaktan gerçekten kendimizi mutlu hissediyoruz." dedi.

Rektör Ünüvar, buradan birtakım notlarla Ankara'ya döneceklerine değinerek, şöyle konuştu:

"Ankara'da bu konularla ilgili gerek uzaktan eğitim noktasında gerekse uygulamalı eğitim noktasında buraya gelerek hem de Ankara Üniversitesi bünyesindeki her türlü imkanı, yani derslik, laboratuvar, konferans salonu, akademik ve idari destek konularıyla ilgili çok yoğun bir şekilde çalışacağız. Malatya'daki başta İnönü Üniversitesi olmak üzere bütün akademik personelin bir an evvel normal hayata geçip tıpkı deprem öncesinde yaptığı gibi başarılı hizmetlere imza atması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

"ÜMİT EDİYORUM EN KISA SÜREDE İLİMİZ ESKİ GÜCÜNÜ KAZANIR"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise AÜ'nün tecrübesinden ve birikiminden bu süreçte istifade edeceklerini dile getirdi.

Üniversitelerinin 37 bin öğrencisi, 6 bin 385 çalışanı olduğu bilgisini veren Kızılay, "Bu süreçte altyapımız her şeyiyle hazır. Eğitimimize üniversitemiz de uzaktan eğitim şeklinde devam edecek. Uygulamalı birimlerimizde uygulamalı eğitimlerimizi de vereceğiz. Öğrencilerimizin bir kısmı da özel olarak başka üniversitelere başvuru yapıyor. En çok Ankara Üniversitesine başvuru yapıyorlar. Ankara Üniversitesi de kucağını açtı." ifadelerini kullandı.

Rektör Kızılay, 48 yıllık birikime sahip İnönü Üniversitesinin çok güçlü bir üniversite olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu afetleri kendisi atlatan bir üniversite. Bu kardeş üniversitemizin desteği bize ekstra destek olacak. Asıl hedefimiz ve amacımız bu şehri, üniversiteyi ve bu üniversitemizin çalışan akademik idari kadrolarını ve öğrencilerini, hatta bu şehrin yaralarını, üniversite olarak bizim sarmamız gerekiyor. Bu süreçte ülkemizin bütün üniversitelerinden de destek aldık. Biz üniversite olarak bu süreci, krizi, önceden planladığımız standartlara göre yürüttük. Burada önemli olan, öğrencilerimizin ve hocalarımızın hazır olması. Ümit ediyorum en kısa sürede ilimiz eski gücünü kazanır."

