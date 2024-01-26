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Ankara’da kar yağışı başladı

İHA İHA
26.01.2024 08:41 | Son Güncelleme:
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Ankara’da gece saatlerinde kar yağışı başladı.Ankara, soğuk havanın etkisi altına girdi.

Ankara’da gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Ankara, soğuk havanın etkisi altına girdi. Şehrin yüksek kesimlerinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor.

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Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Cuma

Yenikent bariş eczanesi
Sincan
İlknur eczanesi
Mamak
Yeni esertepe eczanesi
Kecioren
Hayat eczanesi
Haymana
Mavi güneş eczanesi
Cankaya
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