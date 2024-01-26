Ankara’da kar yağışı başladı

Ankara’da gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Ankara, soğuk havanın etkisi altına girdi. Şehrin yüksek kesimlerinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor.
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