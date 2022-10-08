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Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

08.10.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Kültür Yolu Festivali Farkındalık Koşusu dolayısıyla koşu güzergahındaki cadde ve sokaklar 09.00-12.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak

Başkent Kültür Yolu Festivali Farkındalık Koşusu nedeniyle yarın bazı yollar 09.00-12.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koşunun güvenli şekilde yapılabilmesi için 5 kilometre uzunluğundaki koşu rotası ve bu güzergaha bağlanan cadde ile sokaklar 3 saat boyunca trafiğe kapalı olacak.

Yarın trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:

"Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden başlayarak, Ulucanlar Caddesi, Kestane Caddesi, Talatpaşa Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Koyuncupazarı Sokak, Can Sokak, Atpazarı Sokak, Gözcü Sokak, Bedesten Sokak, İpek Caddesi, Hisar Caddesi, Anafartalar Caddesi, Hükümet Caddesi, Ankara Valiliği Girişi, Julianus Sütunu, Çam Sokak, Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Altınsoy Caddesi."

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