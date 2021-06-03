Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası davasına devam edildi

Yıldırım'ın, Ankara'daki işinin daha kolay olduğunu savunan Apaydın, "Eğitimsizlik diye bir şey söz konusu değil. Makasçı işini yapmamış. Makinist de hat 1'in açık olduğunu bilmesine rağmen hat 2'den gidiyor. Bu, kırmızı ışıkta geçmek gibi bir şey. Böyle olunca da kaza kaçınılmaz oluyor. Kaza yapan trenden önce 3 tren göndermiş. O tren geçerken beyefendi kulübesinde oturuyor. Yani insan hatası sonucu meydana gelen bir kaza. İşletim yöntemiyle alakalı değil." diye konuştu.

Tanık İsa Apaydın, personel sayısına ilişkin iddialara da katılmadığını belirterek, "Mevzuatta her şey bellidir. Herkes kafasına göre işletmecilik yapamaz. Yapmaya kalkarsa kaos çıkar. O gün işte öyle bir kaos çıktı. TMİ, yıllarca uygulanan bir sistem. Makasçı işini doğru yapsa, makinist hata yapmasaydı bu kaza olmazdı." ifadelerini kullandı.

- "Hattın açılması TCDD yönetiminin aldığı ortak bir karar"

Müşteki ve sanık avukatlarının sorularını da yanıtlayan Apaydın, kazanın olduğu hatta işaretleme sisteminin kullanılmamasına ilişkin soru üzerine, bu sistemin, Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunduğunu söyledi.

İsa Apaydın, sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan hattın açılması kararını kimin aldığı sorusuna karşılık, şöyle dedi:

"Hattın Kayaş-Sincan kısmı ana aksı oluşturuyor. Yani bütün trenler burayı kullanıyor. Yaklaşık 2 yıl bu hatta banliyö ve şehirlerarası taşımacılık yapamadık. Bu da çok sayıda şikayete neden oldu. Biz burayı açtığımızda çok büyük bir rahatlama oldu. Hem gelir kaybı önlendi hem de müşteri memnuniyeti arttı. Hattın açılması yönünde kimsenin bir talimatı olmadı. Bu, TCDD yönetiminin aldığı ortak bir karardır. Bu konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı ya da üst düzey bürokratlardan herhangi bir talimat alınmadı."