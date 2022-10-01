Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü Başakşehir maçı için heyecan dorukta. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Birçok kişi maç öncesi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri ve detaylar haberimizde...

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

