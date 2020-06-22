Ankaragücü, Başakşehir maçının tekrarlanmasını istiyor!

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert geçtiğimiz günlerde Başakşehir maçı ile ilgili itiraz yapacaklarını belirtmişti. Bu konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu bugün yaptık." dedi.
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