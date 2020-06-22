SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. mke ankaragücü
  4. Ankaragücü, Başakşehir maçının tekrarlanmasını istiyor!

Ankaragücü, Başakşehir maçının tekrarlanmasını istiyor!

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 22.06.2020 20:02 | Son Güncelleme

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Cuma günü bizim sayılmayan golümüz, dün Gaziantep'in benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak itirazlarımızı yarın yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Bu konu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı...

Ankaragücü, Başakşehir maçının tekrarlanmasını istiyor!

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert geçtiğimiz günlerde Başakşehir maçı ile ilgili itiraz yapacaklarını belirtmişti. Bu konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"BAŞVURUMUZU YAPTIK"

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu bugün yaptık." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Emeklerimize yazık olduEmeklerimize yazık oldu
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Baro başkanlarıyla polis arasında arbede

Baro başkanlarıyla polis arasında arbede

Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!

Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!

Topu kaç saniye elinde tuttu?

Topu kaç saniye elinde tuttu?

F.Bahçe bombayı patlatıyor!

F.Bahçe bombayı patlatıyor!

Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Reşit Akçay: Kaybettiğimiz için üzgünüz

'Kaybettiğimiz için üzgünüz'

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten sert açıklama: Emeklerimize yazık oldu

Emeklerimize yazık oldu

Mustafa Reşit Akçay: Psikolojik olarak bazı travmaları eritmeye çalışıyoruz

'Bazı travmaları eritmeye çalışıyoruz'

Fatih Mert: Vaka sayısı böyle giderse lig iptal edilir

'Vaka sayısı böyle giderse lig iptal edilir'

MKE Ankaragücü futbolcusu Faty taburcu edildi

Virüs testi pozitif çıkan oyuncudan haber var!

Ankaragücü'nde Ricardo Faty koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekibinin yıldızı koronavirüse yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.