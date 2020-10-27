Ankaragücü başkanı Fatih Mert'ten Galatasaray maçı için erteleme açıklaması

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert hafta sonu oynanacak olan Galatasaray maçıyla ilgili olarak TRTSpor'a açıklamalarda bulundu ve "Perşembe günü Covid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz." dedi.

Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan 7 futbolcudan 5'inin Rizespor maçında ilk 11'de olduğu açıklanmıştı.Kulüpte koronavirüse yakalananlar arasında 2 kulüp doktoru ve 4 sağlık elemanı da bulunuyor.