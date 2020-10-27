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Ankaragücü başkanı Fatih Mert'ten Galatasaray maçı için erteleme açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.10.2020 19:45 | Son Güncelleme

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, koronavirüs test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebileceklerini söyledi.

Ankaragücü başkanı Fatih Mert'ten Galatasaray maçı için erteleme açıklaması

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert hafta sonu oynanacak olan Galatasaray maçıyla ilgili olarak TRTSpor'a açıklamalarda bulundu ve "Perşembe günü Covid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz." dedi.

Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan 7 futbolcudan 5'inin Rizespor maçında ilk 11'de olduğu açıklanmıştı.Kulüpte koronavirüse yakalananlar arasında 2 kulüp doktoru ve 4 sağlık elemanı da bulunuyor.


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