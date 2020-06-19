Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten sert açıklama: Emeklerimize yazık oldu

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Başakşehir'e 2-1 kaybettikleri maçın sonunda açıklamalarda bulundu.

"EMEKLERİMİZE YAZIK OLDU"

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Emeklerimize yazık oldu. Art niyet aramamaya çalışıyorum ama yazık, gerçekten yazık. Golümüzü hakemler veremedi, VAR'daki hakemler de veremedi, şaşkınız.Bu şekilde kaybetmek gerçekten üzüyor bizi." dedi.

"BAŞAKŞEHİR'İN ATTIĞI GOLDE EL VAR"

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "VAR varken böyle kararlar verilmesi çok enteresan. İptal edilen golümüzde ofsayt yok, Başakşehir'in attığı golde el var. Aylardır burada emek veriyoruz ya!" ifadelerini kullandı.

