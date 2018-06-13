SPOR

Ankaragücü Sedat Ağçay'ın sözleşmesini uzattı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.06.2018 13:34 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, transfer çalışmalarına başladı. Yapılan açıklamaya göre, takım kaptanı Sedat Ağçay, Başkan Yiğiner ile görüştükten sonra sözleşmesini uzattı.

Ankaragücü Sedat Ağçay'ın sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, transfer çalışmalarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım kaptanı Sedat Ağçay, kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra sözleşmesini uzattı. Ankaragücü gibi büyük bir camianın armasını tekrar gururla taşıyacağını belirten 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Mensubu olmakla şeref duyduğum büyük Ankaragücü ailesini en iyi şekilde temsil edip, daha büyük başarılar yakalamak için çalışacağım. Gururluyuz güçlüyüz Ankaragüçlüyüz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Spor Toto Süper Lig Sedat Ağçay

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