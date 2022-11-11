ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibinde Trezeguet ve Anastasios Bakasetas kart cezaları sebebiyle; Edin Visca, Dorukhan Toköz ile Serkan Asan ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. "Ankaragücü Trabzonspor maçı canlı izle" internette araştırılıyor. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Kemal Yılmaz üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olarak açıklandı. İşte Ankaragücü Trabzonspor maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Trabzonspor maçı bugün (11 Kasım 2022 Cuma) saat 20.00'de başlayacak.

Karşılama Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Beridze, Pedrinho, Jese, Sowe.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamın, Hamsık, Yusuf, Abdülkadır, Gomez, Umut.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP



