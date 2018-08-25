Ankaragücü - Trabzonspor maçında Yenikent Stadı'nın zemini büyük tepki topladı!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, maçın oynandığı Yenikent Stadı'nın zemini yine gündeme oturdu.
Ligin ilk haftasındaki Ankaragücü - Galatasaray maçında da kötü durumuyla dikkat çeken Yenikent Stadı'nın zemininin Trabzonspor maçında daha da kötü hale geldiği görülürken, taraftarlar bu duruma isyan etti.
Yenikent Stadı'nın Galatasaray maçındaki durumu şu şekildeydi;
Sosyal medyada gündeme oturan zeminle ilgili olarak taraftarlar, TFF'yi ve Ankaragücü yönetimini eleştirdi.
İşte yapılan yorumlar...
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