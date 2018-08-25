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Ankaragücü - Trabzonspor maçında Yenikent Stadı'nın zemini büyük tepki topladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.08.2018 20:16 | Son Güncelleme

Ankaragücü - Trabzonspor maçında Yenikent Stadı'nın zemini, taraftarları isyan ettirdi. Sezonun ilk haftasındaki Galatasaray maçında da dikkatleri çeken kötü zemin, 3. haftadaki Ankaragücü - Trabzonspor maçında daha da kötü hale gelmesine karşın maçın oynanmasına engel olmadı. Taraftarlar, sosyal medyada konu ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Ankaragücü - Trabzonspor maçında Yenikent Stadı'nın zemini büyük tepki topladı!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, maçın oynandığı Yenikent Stadı'nın zemini yine gündeme oturdu.

Ligin ilk haftasındaki Ankaragücü - Galatasaray maçında da kötü durumuyla dikkat çeken Yenikent Stadı'nın zemininin Trabzonspor maçında daha da kötü hale geldiği görülürken, taraftarlar bu duruma isyan etti.

Yenikent Stadı'nın Galatasaray maçındaki durumu şu şekildeydi;

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Sosyal medyada gündeme oturan zeminle ilgili olarak taraftarlar, TFF'yi ve Ankaragücü yönetimini eleştirdi.

İşte yapılan yorumlar...

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Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Yenikent Stadı

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