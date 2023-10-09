Ankara’ya şehit ateşi düştü

İhbar üzerine Büyükçekmece’de şüpheli bir şahsın bulunduğu daireye giden polis memuru Cihat Ermiş’e içeriden ateş edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Ermiş, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ermiş şehit oldu. Şehidin haberi anne ve babasının yaşadığı Keçiören’e ve memleketi Haymana’da yaşayan dedesi ile babaannesine ulaştı. Yasa boğulan ailesi sinir krizi geçirdi.

Anne ve baba İstanbul’a giderken, şehidin Haymana Sındıran köyündeki evine Türk bayrağı asıldı. Evin önünde taziye çadırı kuruldu.

Şehidin Akrabası Ahmet Taşdelen, şehidin pırlanta gibi bir çocuk olduğunu söyleyerek, “İçine kapanık, gariban bir çocuktu. Babası ve dedesi de öyleydi. Bu köyden kimseye bir zararları dokunmamıştır. Böyle bir insanlardı. Allah herkese nasip etmez şehitliği. Şehitlik büyük bir şeydir ama Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

Şehidin bir diğer akrabası Mehmet Bakan ise acılarının çok büyük olduğunu belirterek, “Allah rahmet eylesin, bayrağına bağlı ve çok sevilen bir çocuktu. Maalesef şehit oldu. Burada çok şehit vardır. Buralara gelir akrabalarıyla sohbet ederdi. Çok muhterem bir çocuktu. Bayramda buraya gelir kurbanı keserdi, babasıyla otururdu” diye konuştu.

Öte yandan, evli ve iki yaşında bir erkek çocuk babası olan Şehit Ermiş, göreve 30 Temmuz 2018’de başlamıştı. Şehidin eşinin de İstanbul’da polis memuru olduğu öğrenildi.

