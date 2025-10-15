Mynet Trend

Anksiyete teşhisi konmuştu! Nöbet geçirince gerçek ortaya çıktı

İngiltere'de yaşayan 28 yaşındaki Jessie Mea Lambert isimli genç kadın, halüsinasyon görmesi nedeniyle doktora gitti. Anksiyete teşhisi alan kadının bambaşka bir hastalığı olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’nin Derby bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki Jessie Lambert, gördüğü halüsinasyonlar hayatını kararttı. Doktora giden kadın önce Anksiyete teşhisi konuldu.

BİR GÜNDE 7 HALÜSİNASYON GÖRDÜ

Halüsinasyonlar artınca kadın nöbet geçirerek yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kadının hastalığı yapılan testler sonucunda ortaya çıktı. Talihsiz kadının beyin tümörü olduğu bildirildi ve acil ameliyata alındı. Tümörün yüzde kırkı temizlendi.

Yaşadıklarını anlatan kadın, "Sadece korku hissediyordum ve halüsinasyon görüyordum. Doktorlara gittim ve bunun akıl sağlığıyla ilgili olduğunu düşündüler, bu yüzden bana anksiyete ilacı verdiler. Halüsinasyonlar devam etti. Günde yedi taneye kadar halüsinasyon görmeye başladım." ifadelerinde bulundu.

