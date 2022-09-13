Anlamlı eş anlamlısı nedir? Anlamlı eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Anlamlı kelimesi "manası olan, anlamı olan, içeriği olan ya da gizli bir anlamı olan" anlamlarına gelen bir sıfattır. Kimi zaman cümle içinde tek başına kullanılır kimi zaman başka kelimelerle bir araya gelerek birleşik kelimeler oluşturur. Örneğin eş anlamlı kelimesi de bir birleşik kelimedir. Aynı anlama gelen kelimeleri ifade etmek için kullanılır. Zıt anlamlı kelimeler de karşıt anlamlara gelen kelimeleri ifade etmek için kullanılır. Dolayısıyla yanına gelen kelime ile ifade ettiği anlam da değişmektedir. Anlamlı kelimesi ile aynı manayı karşılayan eş anlamlı kelimeler, cümle içinde anlamlı yerine kullanılabilir.
Anlamlı kelimesinin sahip olduğu manaları karşılayan farklı eş anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Anlamlının eş anlamlısı kelimeler, cümle içinde anlamlının yerine kullanılabilir. Anlamlı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Anlamlı eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse: