Anlamlı eş anlamlısı nedir? Anlamlı eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Anlamlı kelimesi "manası olan, anlamı olan, içeriği olan ya da gizli bir anlamı olan" anlamlarına gelen bir sıfattır. Kimi zaman cümle içinde tek başına kullanılır kimi zaman başka kelimelerle bir araya gelerek birleşik kelimeler oluşturur. Örneğin eş anlamlı kelimesi de bir birleşik kelimedir. Aynı anlama gelen kelimeleri ifade etmek için kullanılır. Zıt anlamlı kelimeler de karşıt anlamlara gelen kelimeleri ifade etmek için kullanılır. Dolayısıyla yanına gelen kelime ile ifade ettiği anlam da değişmektedir. Anlamlı kelimesi ile aynı manayı karşılayan eş anlamlı kelimeler, cümle içinde anlamlı yerine kullanılabilir.

Anlamlı eş anlamlısı nedir?

Anlamlı kelimesinin sahip olduğu manaları karşılayan farklı eş anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Anlamlının eş anlamlısı kelimeler, cümle içinde anlamlının yerine kullanılabilir. Anlamlı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Manalı

Manidar

Anlamlının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamlı eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse:

Okuduğu kitaptan sonra konuşmasından tutun yemek yemesine kadar her hareketi manalı bir hâl aldı.

Geç kaldığı buluşma yerine varınca kendini bekleyen arkadaşlarının manalı bakışları ile karşılaştı.

Kendi ayakları üzerinde durmak için çıktığı bu yolda elde ettiği başarıların kaynağının kendisi olduğunu belirtmesi manidardı.

Sözleri o kadar manidardı ki ona âşık olmamak elde değil.

Sesindeki ve gözlerindeki manalı ifadeler birbirinden o kadar farklıydı ki neye inanacağımı şaşırdım.

Soruyu soruşum da sesimin tonu da o kadar manidardı ki bana bakmadan cevap vermişti.

Her çağın kendine has ifadesi her geçen sene daha manidar bir hâl alıyordu.



