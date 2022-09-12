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Eylem eş anlamlısı nedir? Eylem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde birçok kelimenin yerine kullanılan eş anlamlı kelimeleri vardır. Eş anlamlı kelimeler birbirinden farklı yazılan ama aynı ya da benzer anlamlara gelen kelimelerdir. Bu kelimelerden biri eylem kelimesidir. Türkçe bir kelime olan eylemin Türk Dil Kurumuna göre farklı anlamları vardır. Bu kelimenin eş anlamlıları ise birden fazladır. Peki, eylem kelimesinin eş anlamı nedir?

Eylem eş anlamlısı nedir? Eylem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eylem eş anlamlısı olan sözcüklerin yazılışları ve okunuşları farklıdır. Ancak anlam olarak eylem ile aynı manayı taşırlar. Sıklıkla dil bilgisinde karşımıza çıkan bu kelime "davranış, edim, hareket, aksiyon" manalarına gelmektedir. Türkçe kökenli olan bu kelime "eyle-" fiiline "+Im" ekinin eklenmesiyle türemiştir.

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Eylem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eylem kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden biri "fiil" sözcüğüdür. Fiil kelimesi iki anlamda da eş anlamlı olarak kullanılır. Birincisi çoğunlukla cümlelerin sonuna gelen ve bir hareket bildiren kelimedir. Bir diğer anlam olarak da hareket olarak kullanılır ve bu bağlamda da eş anlamlısıdır. Fiil başta olmak üzere diğer eş anlamlı sözcükler:

  • Fiil
  • Hareket
  • Aksiyon
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Eylemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eylem kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri seçerken mutlaka cümle anlamına bakmak gerekir. Eylemin eş anlamlısı olan sözcüklerin kullanıldığı bazı cümle örnekleri aşağıdaki maddelerde yer almaktadır.

  • Bu fiillerinin nedenini asla anlayamıyorum.
  • Cümledeki fiil hangi ekleri almıştır?
  • Nihayet harekete geçme vakti geldi, yarın bizim için büyük bir gün olacak.
  • Aksiyonlarının bu noktaya varacağını hiç ummazdım.
  • Bazı hareketlerin onun üzülmesine neden oluyordu.
  • Bu durum karşısında harekete geçmek zorunda kaldı.
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