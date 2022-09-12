Eylem eş anlamlısı nedir? Eylem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eylem eş anlamlısı olan sözcüklerin yazılışları ve okunuşları farklıdır. Ancak anlam olarak eylem ile aynı manayı taşırlar. Sıklıkla dil bilgisinde karşımıza çıkan bu kelime "davranış, edim, hareket, aksiyon" manalarına gelmektedir. Türkçe kökenli olan bu kelime "eyle-" fiiline "+Im" ekinin eklenmesiyle türemiştir.
Eylem kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden biri "fiil" sözcüğüdür. Fiil kelimesi iki anlamda da eş anlamlı olarak kullanılır. Birincisi çoğunlukla cümlelerin sonuna gelen ve bir hareket bildiren kelimedir. Bir diğer anlam olarak da hareket olarak kullanılır ve bu bağlamda da eş anlamlısıdır. Fiil başta olmak üzere diğer eş anlamlı sözcükler:
Eylem kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri seçerken mutlaka cümle anlamına bakmak gerekir. Eylemin eş anlamlısı olan sözcüklerin kullanıldığı bazı cümle örnekleri aşağıdaki maddelerde yer almaktadır.