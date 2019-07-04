Anna Karenina dizisi için start verildi

Büyük Rus yazar Leo Tolstoy’un klasik romanı Anna Karenina, bir kez daha televizyon için uyarlanıyor. Senaryosunu The Girl’in senaristi Gwyneth Hughes’un kaleme aldığı Anna Karenina dizisi için hazırlıklar başladı. İlk kez 1878 yılında yayımlanan roman, birçok kez televizyona ve sinemaya uyarlandı. Anna Karenina, HBO ve BBC ortaklığında televizyona uyarlanıyor.

Anna Karenina’nın gösterişli bir süvariyle yaşadığı yasak aşkı ve bu aşkın yarattığı skandalı konu alan romanın en beğenilen uyarlaması 2012 yapımı olan, başrollerinde Keira Knightley ve Jude Law‘ı gördüğümüz sinema filmidir. Yeni hazırlanan yapımın çekim takvimi henüz belirsizliğini korusa da şimdiden merak konusu haline geldi.



