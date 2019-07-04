Mynet Trend

Anna Karenina dizisi için start verildi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 04.07.2019 17:22 | Son Güncelleme

Rus yazar Leo Tolstoy’un unutulmaz romanı Anna Karenina, bir kere daha televizyona uyarlanıyor.

Anna Karenina dizisi için start verildi

Büyük Rus yazar Leo Tolstoy’un klasik romanı Anna Karenina, bir kez daha televizyon için uyarlanıyor. Senaryosunu The Girl’in senaristi Gwyneth Hughes’un kaleme aldığı Anna Karenina dizisi için hazırlıklar başladı. İlk kez 1878 yılında yayımlanan roman, birçok kez televizyona ve sinemaya uyarlandı. Anna Karenina, HBO ve BBC ortaklığında televizyona uyarlanıyor.

Anna Karenina’nın gösterişli bir süvariyle yaşadığı yasak aşkı ve bu aşkın yarattığı skandalı konu alan romanın en beğenilen uyarlaması 2012 yapımı olan, başrollerinde Keira Knightley ve Jude Law‘ı gördüğümüz sinema filmidir. Yeni hazırlanan yapımın çekim takvimi henüz belirsizliğini korusa da şimdiden merak konusu haline geldi.


PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
Ali Sunal göz yaşlarına hakim olamadıAli Sunal göz yaşlarına hakim olamadı
Brad Pitt Hollywood’a havlu atıyor Brad Pitt Hollywood’a havlu atıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anna Karenina Leo Tolstoy Keira Knightley

En Çok Okunan Trend Haberler

İlk kadın belediye başkanından genelev planı!

İlk kadın belediye başkanından genelev planı!

Esra Erol'un programına katılmıştı! Öldürüldü

Esra Erol'un programına katılmıştı! Öldürüldü

Brezilyalı hakeme ahlaksız teklif

Brezilyalı hakeme ahlaksız teklif

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Sunal göz yaşlarına hakim olamadı

Ali Sunal göz yaşlarına hakim olamadı

Brad Pitt Hollywood’a havlu atıyor

Brad Pitt Hollywood’a havlu atıyor

James Franco, Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki davaya dahil oldu

Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki sular durulmuyor!

Ünlü isimler Örümcek Adam’ın öngösteriminde buluştu

Ünlü isimler Örümcek Adam’ın öngösteriminde buluştu

Geniş Aile Komşu Kızı’ndan ilk teaser geldi

Geniş Aile macerasına kaldığı yerden devam ediyor

“The Lion King”de karakterlerle seslendirenler karşı karşıya

“The Lion King” karakterlerine bir de böyle bakın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.