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Anna Paul’un annesinin Türk usulü makarna tarifi TikTok’ta fenomen oldu! Video neredeyse 13 milyon izlendi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.12.2024 17:42
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Avustralyalı TikTok fenomeni Anna Paul’un annesinin Türk usulü makarna tarifi viral oldu! Kıymalı, tereyağlı, sarımsaklı yoğurtla harmanlanan bu lezzet, sosyal medyayı salladı. Bir kere deneyen, her akşam pişiriyor!

Anna Paul’un annesinin Türk usulü makarna tarifi TikTok’ta fenomen oldu! Video neredeyse 13 milyon izlendi

Bir TikTok fenomeni olan Avustralyalı fenomen Anna Paul'ın, kullanıcılarına sunduğu Türk usulü makarna tarifi viral oldu.

Anna'nın mantı yemeğinden esinlenerek hazırladığı, zamandan tasarruf ettiren akşam yemeği, bazılarına göre şimdiye kadar yedikleri 'en iyi makarna' olduğu iddiasıyla popüler hale geldi. Fenomen geçen ay yayınladığı bir videoda yemeğin annesi tarafından icat edildiğini ve 'makarna pişene kadar' yapıldığını açıkladı.

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7,2 MİLYON TAKİPÇİSİNE TÜRK MANTI TARİFİ

TikTok fenomeni , 7,2 milyon takipçisine hitaben yaptığı konuşmada, yemeğin sadece birkaç malzemeyle yapıldığını söyledi. Malzemeler arasında sarımsaklı yoğurt, kırmızı biberli tereyağı, kıyma, taze haşlanmış erişte ve elinizde bulunan herhangi bir salata sebzesi yer alıyor.

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13 MİLYONA YAKIN İZLENME

Şu ana kadar 13 milyona yakın izlenme sayısına ulaşan videoda, 'Bu annemin Türk makarnası ve size nasıl yapıldığını göstereceğim çünkü gerçekten çok kolay.' ifadelerini kullandı. Tarif için Anna'nın annesi kıymayı bir tavaya koyup kendi yağında pişiriyor, ardından köri tozu ekliyor. Bu işlemin nedeni ise et aromasını yok ettiğini düşünmesi oldu. Daha sonra et, bol miktarda karabiber, soğan tozu, tatlı kırmızı toz biber ve tuzla tatlandırılır. Anna'nın annesi ayrıca tavaya biraz doğranmış kahverengi soğan ekliyor ve et çıtır çıtır olana kadar her şeyi birlikte pişiriyor.

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TÜM DETAYLARI PAYLAŞTI

Anna'nın 'yemeğin en önemli kısmı', üç diş kıyılmış sarımsak ve tuzla hazırlanan sarımsaklı yoğurt sosu. Anna'nın annesi de tereyağını eritip içine kırmızı toz biber ekleyerek baharatlı bir sos hazırlıyor. Anna'nın annesi, tüm bu malzemelerin sıcak makarnayla birleşip üzerine minik domates ve taze maydanoz gibi sebzeler eklendiğinde yemeğin tamamlandığını söylüyor.

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BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Videonun yayınlanmasının ardından tarif sosyal medyada büyük ilgi gördü; onlarca kullanıcı tarifi kendi mutfaklarında yeniden yapmaya başladı. Popüler TikTok tarifini deneyenler, tarifi lezzetli bulduğunu söylerken, birçok kişi de buna 'bağımlı' hale geldiğini ve üst üste birkaç gece pişirdiğini itiraf etti. Bir kullanıcı şöyle dedi: 'Bunun neden viral olduğunu görün! Aman Tanrım, Anna Paul'un annesinin Türk usulü makarnaları çok taze ve lezzetli.' Başka bir kişi ise yemeğin '10 üzerinden 10' olduğunu, hafta içi akşam yemeklerinin vazgeçilmezi haline geldiğini söyledi.

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Videoyu gören bazı Türk sosyal medya kullanıcıları ise videonun altına yorum yaptı. Kullanıcılardan bir kaçı Anna'nın makarna yazmasına sinirlendi. İşte o yorumlardan bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
tiktok fenomen mantı makarna türk
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