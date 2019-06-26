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Anne adaylarının uzak durması gereken 10 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

Uzmanlar, bazı besinlerin hamilelik sürecinde tüketilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Aksi halde istenmeyen durumlara neden olabilir; düşük ya da ölü doğum gerçekleşmesi gibi...

Hamilelik dönemini sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirmek istiyorsanız 9 ay boyunca uzak durmanız gereken bazı yiyecekler var;

Anne adaylarının uzak durması gereken 10 yiyecek

Küflü ya da pastörize edilmemiş peynirler

Küflü ya da pastörize edilmemiş peynirler
Pastörize edilmmemiş sütten yapılan peynirler; erken doğum ya da düşük yapmaya neden olabilir. Bunun sebebi de o peynirlerin listeria adlı bakteriyi içermesidir. Küflü ve pastörize edilmemiş peynirler uzak durmanız gereken yiyeceklerin başında gelir, aman dikkat diyoruz.

Az pişmiş ya da çiğ et

Az pişmiş ya da çiğ et
Az pişmiş ve çiğ etlerde toksoplazma riski bulunur, kesinlikle uzak durmalısınız. Doğum kusurlarına ve hatta düşüğe sebep olabilir. Yediğiniz et ve tavukların iyi pişmesine, pişirilmesine dikkat edin. Hiç pembelik kalmaması gerekiyor. Füme, isli ya da pastırma tarzı yiyecekleri 9 ay boyunca tüketmemelisiniz.

Az pişmiş ve çiğ yumurta

Az pişmiş ve çiğ yumurta
Salmonella bakterisi içeren az pişmiş yumurta, bağırsak rahatsızlıklarına, gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Bu nedenle az pişmiş yumurtadan uzak durmakta fayda var.

İşlenmiş et

İşlenmiş et
Fazla işlem görmüş ürünler, mikrop içerebilirler. Ayrıca bu yiyeceklerin sodyum oranı da yüksektir. Şişkinlik, kabızlık, hazımsızlık gibi sağlık problemlerine neden olabilirler. Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etlerden uzak durun.

Asitli içecekler

Asitli içecekler
Şekerli, asitli ve hatta kutu meyve sularını da tüketmemelisiniz. Canınız meşrubat istediğinde doğal olanları tercih edin ya da evde kendiniz sıkın.

Doktor onayı olmayan bitki çayları

Doktor onayı olmayan bitki çayları
Bitki çayları hamilelik sürecinde sizleri sıkıntıya düşürebilir. Bu her bitki çayı için geçerli değil tabii. Sadece doktorunuzun onay verdiği bitki çaylarını tüketebilirsiniz. Bazı bitkiler rahim kasılmalarına neden olabilir ve doğum anomalilerine sebep verebilir. Bitki çayı tüketmeden önce muhakkak doktorunuza danışmalısınız.

Kahve

Kahve
Kafeinin fazla alınması hamilelikte sıkıntılara neden olabilir. Fetüsün gelişimini kötü etkileyebilir. Bu yüzden tüketimini sınırlandırmanız ya da 9 ay boyunca içmemeniz gerekebilir. Öncelikle doktorunuza danışarak tüketim miktarını beraber belirleyebilirsiniz.

Soya ürünleri

Soya ürünleri
Soyalı ürünleri gebelikte tüketmeyin. Genetiğiyle oynanmış enzimler hamilelikte oldukça risklidir.

Sakatat ve çiğ balık çeşitleri

Sakatat ve çiğ balık çeşitleri
Bakteriye en çok açık olan yiyecek türüdür sakatat. Ne kadar temiz ortamda hazırlanırsa hazırlansınlar yine de uzak durmanız doğru olanıdır. A vitamini yönünden zengin sakatat, hamilelikte tüketildiğinde teratojeni etki yaratabilir. Örneğin yarık damak, yarık dudak bunun en net örneği. Çiğ balık türlerini de asla tüketmemelisiniz. Ağır metaller içeren balıklar plesentaya geçebilir.

İyi yıkanmamış meyve ve sebzeler

İyi yıkanmamış meyve ve sebzeler
Sadece gebelikte değil her dönem sebze ve meyveleri çok iyi bir şekilde yıkamalısınız. Yıkanmamış yiyeceklerdeki bakteriler, hamilelik döneminde son derece sıkıntılıdır.
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