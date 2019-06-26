Hamilelik dönemini sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirmek istiyorsanız 9 ay boyunca uzak durmanız gereken bazı yiyecekler var;

Anne adaylarının uzak durması gereken 10 yiyecek

Küflü ya da pastörize edilmemiş peynirler Pastörize edilmmemiş sütten yapılan peynirler; erken doğum ya da düşük yapmaya neden olabilir. Bunun sebebi de o peynirlerin listeria adlı bakteriyi içermesidir. Küflü ve pastörize edilmemiş peynirler uzak durmanız gereken yiyeceklerin başında gelir, aman dikkat diyoruz.

Az pişmiş ya da çiğ et Az pişmiş ve çiğ etlerde toksoplazma riski bulunur, kesinlikle uzak durmalısınız. Doğum kusurlarına ve hatta düşüğe sebep olabilir. Yediğiniz et ve tavukların iyi pişmesine, pişirilmesine dikkat edin. Hiç pembelik kalmaması gerekiyor. Füme, isli ya da pastırma tarzı yiyecekleri 9 ay boyunca tüketmemelisiniz.

Az pişmiş ve çiğ yumurta Salmonella bakterisi içeren az pişmiş yumurta, bağırsak rahatsızlıklarına, gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Bu nedenle az pişmiş yumurtadan uzak durmakta fayda var.

İşlenmiş et Fazla işlem görmüş ürünler, mikrop içerebilirler. Ayrıca bu yiyeceklerin sodyum oranı da yüksektir. Şişkinlik, kabızlık, hazımsızlık gibi sağlık problemlerine neden olabilirler. Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etlerden uzak durun.

Asitli içecekler Şekerli, asitli ve hatta kutu meyve sularını da tüketmemelisiniz. Canınız meşrubat istediğinde doğal olanları tercih edin ya da evde kendiniz sıkın.

Doktor onayı olmayan bitki çayları Bitki çayları hamilelik sürecinde sizleri sıkıntıya düşürebilir. Bu her bitki çayı için geçerli değil tabii. Sadece doktorunuzun onay verdiği bitki çaylarını tüketebilirsiniz. Bazı bitkiler rahim kasılmalarına neden olabilir ve doğum anomalilerine sebep verebilir. Bitki çayı tüketmeden önce muhakkak doktorunuza danışmalısınız.

Kahve Kafeinin fazla alınması hamilelikte sıkıntılara neden olabilir. Fetüsün gelişimini kötü etkileyebilir. Bu yüzden tüketimini sınırlandırmanız ya da 9 ay boyunca içmemeniz gerekebilir. Öncelikle doktorunuza danışarak tüketim miktarını beraber belirleyebilirsiniz.

Soya ürünleri Soyalı ürünleri gebelikte tüketmeyin. Genetiğiyle oynanmış enzimler hamilelikte oldukça risklidir.

Sakatat ve çiğ balık çeşitleri Bakteriye en çok açık olan yiyecek türüdür sakatat. Ne kadar temiz ortamda hazırlanırsa hazırlansınlar yine de uzak durmanız doğru olanıdır. A vitamini yönünden zengin sakatat, hamilelikte tüketildiğinde teratojeni etki yaratabilir. Örneğin yarık damak, yarık dudak bunun en net örneği. Çiğ balık türlerini de asla tüketmemelisiniz. Ağır metaller içeren balıklar plesentaya geçebilir.