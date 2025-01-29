Anne babalar varlarını yoklarını özel okullara hibe ediyor! Fiyatlar 1 milyon TL'yi buldu... Milli Eğitim Bakanlığı onlarca kez olduğu gibi yine harekete geçti

En yüksek özel eğitim ücreti 2 milyon liraya kadar çıkıyor! Anne ve babalar dertlerini duyurmak adına CİMER'den şikayetler oluşturdu. Gelen şikayetlerin en büyüğü 'GENEL GİDER' olarak ifade edilen barem! Okullara bu genel gider masrafını soran anne babalar asla tatmin edici yanıtlar alamıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı onlarca kez harekete geçti, bu kez durum değişir mi?

En yüksek özel eğitim ücreti 2 milyon liraya kadar çıkıyor! Anne ve babalar dertlerini duyurmak adına CİMER'den şikayetler oluşturdu. Gelen şikayetlerin en büyüğü 'GENEL GİDER' olarak ifade edilen barem! Okullara bu genel gider masrafını soran anne babalar asla tatmin edici yanıtlar alamıyor.

AİLELERİN EN BÜYÜK SORUNU: ÖZEL OKUL MASRAFLARI!

Yapılan şikayetlere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçtiğini duyurdu. Anne ve babalar özel okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce de bir üst sınır belirlediğini fakat bu üst sınıra uymayan okullara eğitim kurumlarına herhangi bir yaptırım uygulanmadığını ifade ediyor.

MASRAFLAR 1 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Bu kez durumun farklı olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Özel okullar eğitim ve yemek masrafı adı altında bütçeye ekleme yapmaya devam ediyor. Örnek vermek gerekirse bir dönemlik okul fiyatı 500 bin TL ise bunun servisi, yemeği ve velilerin tepkisini çeken genel gider masrafıyla tutar 800-900 bin TL'ye çıkıyor.

ÇOCUKLARDAN ALIP, ÖĞRETMENLERE VERMİYORLAR

Ülkemizdeki en büyük problemlerden biri kuşkusuz özel okullarla ilgili yaşanan mağduriyetler. Hem ailelerden milyon TL'ye varan ücret toplayan özel okullar hem de çalıştırdıkları öğretmenlere çok az ücret verdikleri için sistem çocuklar lehine işlemiyor. 1 milyon TL'ye yakın ücret ödeyen ailelerin de aklı çocuklarında kalıyor, öğretmen de aldığı maaşa oranla yeterli enerjiyi sağlayamıyor. Bu denklemden karlı çıkan ise özel okul yönetimleri oluyor...