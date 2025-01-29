EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Anne babalar varlarını yoklarını özel okullara hibe ediyor! Fiyatlar 1 milyon TL'yi buldu... Milli Eğitim Bakanlığı onlarca kez olduğu gibi yine harekete geçti

Anne babalar varlarını yoklarını özel okullara hibe ediyor! Fiyatlar 1 milyon TL'yi buldu... Milli Eğitim Bakanlığı onlarca kez olduğu gibi yine harekete geçti

29.01.2025 14:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailelerin cebinden bir yetişkin ilkokul öğrencisi için ortalama 600 bin TL ile 1 milyon TL arasında masraf çıkıyor. Okullar asla eğitim masrafına bağlı kalmıyor, genel gider masrafı altında anne babaları müşkül durumda bırakıyor. Anne ve babalar kendi hayatlarından, kendi harcamalarından kısarak çocuklarını özel okula gönderip iyi eğitim almaları için mücadele ediyor. Devlet okullarındaki kalitesizlik, kalabalık ve okullardaki hijyen durumu aileleri özel okullara mecbur bırakıyor.

Anne babalar varlarını yoklarını özel okullara hibe ediyor! Fiyatlar 1 milyon TL'yi buldu... Milli Eğitim Bakanlığı onlarca kez olduğu gibi yine harekete geçti

En yüksek özel eğitim ücreti 2 milyon liraya kadar çıkıyor! Anne ve babalar dertlerini duyurmak adına CİMER'den şikayetler oluşturdu. Gelen şikayetlerin en büyüğü 'GENEL GİDER' olarak ifade edilen barem! Okullara bu genel gider masrafını soran anne babalar asla tatmin edici yanıtlar alamıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı onlarca kez harekete geçti, bu kez durum değişir mi?

En yüksek özel eğitim ücreti 2 milyon liraya kadar çıkıyor! Anne ve babalar dertlerini duyurmak adına CİMER'den şikayetler oluşturdu. Gelen şikayetlerin en büyüğü 'GENEL GİDER' olarak ifade edilen barem! Okullara bu genel gider masrafını soran anne babalar asla tatmin edici yanıtlar alamıyor.

AİLELERİN EN BÜYÜK SORUNU: ÖZEL OKUL MASRAFLARI!

Yapılan şikayetlere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçtiğini duyurdu. Anne ve babalar özel okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce de bir üst sınır belirlediğini fakat bu üst sınıra uymayan okullara eğitim kurumlarına herhangi bir yaptırım uygulanmadığını ifade ediyor.

iStock-1481131627

MASRAFLAR 1 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Bu kez durumun farklı olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Özel okullar eğitim ve yemek masrafı adı altında bütçeye ekleme yapmaya devam ediyor. Örnek vermek gerekirse bir dönemlik okul fiyatı 500 bin TL ise bunun servisi, yemeği ve velilerin tepkisini çeken genel gider masrafıyla tutar 800-900 bin TL'ye çıkıyor.

thumbs_b_c_b551ccbcbd077fa4f8332db84d9c6ec1

ÇOCUKLARDAN ALIP, ÖĞRETMENLERE VERMİYORLAR

Ülkemizdeki en büyük problemlerden biri kuşkusuz özel okullarla ilgili yaşanan mağduriyetler. Hem ailelerden milyon TL'ye varan ücret toplayan özel okullar hem de çalıştırdıkları öğretmenlere çok az ücret verdikleri için sistem çocuklar lehine işlemiyor. 1 milyon TL'ye yakın ücret ödeyen ailelerin de aklı çocuklarında kalıyor, öğretmen de aldığı maaşa oranla yeterli enerjiyi sağlayamıyor. Bu denklemden karlı çıkan ise özel okul yönetimleri oluyor...

Özel Okul Masrafları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Özel okul masrafları çok yüksek ve çözülmesi gerekiyor.
Devlet okullarının durumu özel okullara mecbur bırakıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın harekete geçmesini destekliyorum.
Özel okulların ücretleri şeffaf olmalı.
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı özel okul özel okul fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

IBAN’a para gönderenler dikkat! EFT'de yeni dönem başlıyor

IBAN’a para gönderenler dikkat! EFT'de yeni dönem başlıyor

Sosyal medyanın fenomen çiftinin evlat acısı! 9 gün önce doğum gününü kutladılar, bugün toprağa verdiler

Sosyal medyanın fenomen çiftinin evlat acısı! 9 gün önce doğum gününü kutladılar, bugün toprağa verdiler

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Hagi, Popescu ve Arda Turan'dan sonra listeye o da eklenecek! Davinson ile duvar olacaklar...

Hagi, Popescu ve Arda Turan'dan sonra listeye o da eklenecek! Davinson ile duvar olacaklar...

Anne babalar varlarını yoklarını özel okullara hibe ediyor! Fiyatlar 1 milyon TL'yi buldu... Milli Eğitim Bakanlığı onlarca kez olduğu gibi yine harekete geçti

Anne babalar varlarını yoklarını özel okullara hibe ediyor! Fiyatlar 1 milyon TL'yi buldu... Milli Eğitim Bakanlığı onlarca kez olduğu gibi yine harekete geçti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.