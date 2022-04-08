Anne elinden çıkmış gibi! Portakallı ıslak kurabiye nasıl yapılır? Portakallı ıslak kurabiye malzemeleri nelerdir?

Portakallı ıslak kurabiyenin bağımlısı olacaksınız. Ağızda dağılan kıvamı ile portakallı ıslak kurabiye çayınızın yanından eksik etmek istemeyeceğiniz bir tat. Gelin isterseniz portakallı ıslak kurabiye tarifine geçelim...
2 adet yumurta
125 gram tereyağ yada margarin oda sıcaklığında
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tane portakal kabuğu rendesi
1 çay bardağı pudra şekeri
1 vanilya
1 paket kabartma tozu
2,5 su bardağı un yinede kontrollü koyun
Şerbeti için
2 su bardağı portakal suyu
1 çay bardağı şeker
Kurabiyenin ilk önce şerbetini hazırlıyoruz. Portakal suyunu uygun bir tencereye alıyoruz şeker ekleyip ocakta kaynatıp soğuması için kenara bırakıyoruz.
Hamuru için ise, un hariç bütün malzemeleri uygun bir kaba alıyoruz güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz, yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizde yuvarlıyoruz.
Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyoruz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dk pişiriyoruz. Fırından çıkan kurabiyelerin sıcaklığını aldıktan sonra portakallı şerbete batırıp çıkartıyoruz ve tepsiye diziyoruz. Bütün kurabiyelere aynı şekilde ıslattıktan sonra servis tabağına alabiliriz.
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