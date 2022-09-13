Anne eş anlamlısı nedir? Anne eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Anne kelimesi Eski Türkçeden beri kullanılan bir kelime olan “ana” sözcüğünün yerine kullanılmaktadır. "Ana" ya da "anne" olarak kullanılan kelime çocuk dilindeki "na-na" kelimesinden türemiştir. Anne kelimesinin daha formel eş değeri de "ög" kelimesidir.

Türk Dil Kurumuna göre anne kelimesi "yavrusu olan dişi" anlamına gelmektedir. Aynı zamanda yavrusu olan dişi hayvan için de anne kelimesi kullanılır. Günlük dilde anne eş anlamlısı olan sözcüklerde sıkça kullanılmaktadır.

Annenin eş anlamlısı

Anne bir canlıyı doğurup onu büyüten varlık olarak karşılık bulduğu bazı eş anlamlı kelimeler mevcuttur. Anne kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Ana

Valide

Velinimet

Aba

Kocakarı

Mader

Nene Anne kelimesinin eş anlamı olan bu sözcüklerden bazıları halk ağızlarında daha sık kullanılmaktadır.

Annenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş Anlamlı sözcükleri daha iyi kavrayabilmek için örnek cümleler avantaj sağlamaktadır. Eş anlamlı kelimelerle kurulan örnek cümleler, kelimeler için daha açıklayıcı ve akılda kalıcıdır. Anne eş anlamlıları ile örnek cümleleri şu şekilde verebiliriz:

Mehmet tarladayken anasının rahatsızlandığını öğrenince apar topar eve gitti.

Okuldan eve her dönüşümde validemin kapıyı gülerek açması beni tarif edilemez bir huzurun parçası haline getiriyordu.

Velinimetlerimize hiçbir söz hakkı vermeden konuşan çocuklar çok büyük saygısızlık gösteriyordu.

Köyde herkesin süt abası olan yüz on yaşındaki kadın vefat edince büyük üzüntü yaşandı.

Kocakarı diye hitap ettikleri kadın onların anneleriydi.

Küçük çocuk "Mader! Mader!" diye bağırarak annesini arıyordu.

Çocukların nene diye hitap ettiği kadının otuzlu yaşlarında olduğunu görünce şaşırdı.



