Aralık eş anlamlısı nedir? Aralık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede eş anlamlılık kavramının oluşması Türkçenin devinimli yapısından kaynaklıdır. Aynı ya da benzer anlama gelen farklı yazılışa sahip kelimeler zaman içerisinde türemiştir. Eş anlamlılık dilin değişimini ve kelimelerin anlamlarını kavrayabilmek açısından önemli bir yer tutar. Anlamdaş olarak da adlandırılan bu kelimeler cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik yaratmadan cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Aralık kelimesi de eş anlamlılara sahip bir kelimedir.

Aralık kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "ara" kelimesine "+lIk" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre aralık kelimesi genel olarak şu şekilde tanımlanmaktadır:

İki şey arasında bulunan açıklık, mesafe Yılın on ikinci ayı Yarı açık bir şekilde, tam kapanmamış olan Uygun ve elverişli olan durum, fırsat İki bölüm arasındaki dar geçit, geçenek, koridor. Basımcılıkta harfler ya da satırlar arasında bulunan açıklık, espas

Aralık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Aralık kelimesinin anlamlarına göre aralığın eş anlamlısı da birden fazla olacak şekilde karşımıza çıkmaktadır. Aralık eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:

Ara

Mesafe

Fasıla

Çatlak

Espas

İlk kânun

Kânunuevvel

Aralığın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Aralık kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. Ancak bu eş anlamlıları kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Örneğin "ilk kânun" ve "kânunuevvel" kelimeleri yılın 12. ayı için kullanılan bir tabirdir. Aralığın eş anlamlısı olarak kullanılan kelimelerle ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

İki binanın arasından uzanan yoldan yukarı doğru çıktık.

Belirli mesafelerle dikilmiş ağaçlar çıktı karşımıza.

Dar bir çatlaktan geçip meydana ulaşabilmiştik.

Kitaptaki espaslar o kadar genişti ki elli sayfalık kitap yüz sayfa olmuştu.

Konuşma esnasında bir fasıla bulup konuşmayı yarıda kesti.

İlk kânun geldi mi hemen kar yağmaya başlamıştı.

Kânunuevvel ayını hiç sevmiyordu çünkü sürekli hasta oluyordu.



