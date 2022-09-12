Aralık eş anlamlısı nedir? Aralık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede eş anlamlılık kavramının oluşması Türkçenin devinimli yapısından kaynaklıdır. Aynı ya da benzer anlama gelen farklı yazılışa sahip kelimeler zaman içerisinde türemiştir. Eş anlamlılık dilin değişimini ve kelimelerin anlamlarını kavrayabilmek açısından önemli bir yer tutar. Anlamdaş olarak da adlandırılan bu kelimeler cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik yaratmadan cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Aralık kelimesi de eş anlamlılara sahip bir kelimedir.
Aralık kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "ara" kelimesine "+lIk" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre aralık kelimesi genel olarak şu şekilde tanımlanmaktadır:
Aralık kelimesinin anlamlarına göre aralığın eş anlamlısı da birden fazla olacak şekilde karşımıza çıkmaktadır. Aralık eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:
Aralık kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. Ancak bu eş anlamlıları kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Örneğin "ilk kânun" ve "kânunuevvel" kelimeleri yılın 12. ayı için kullanılan bir tabirdir. Aralığın eş anlamlısı olarak kullanılan kelimelerle ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir: