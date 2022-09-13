Evre eş anlamlısı nedir? Evre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Herhangi bir olayda birbiri ardınca gelişen durumları belirtirken evre kelimesi sıklıkla kullanılmaktadır. Evre kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkiye Türkçesi "evir-" fiilinden türemiştir. Bu kelime "döndürmek" anlamını taşır. "Evir-" fiiline "+A" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Dilimizde ilk yazılı örneği 1900'lü yıllarda "safha" anlamıyla olmuştur.

Evre kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Evre kelimesi herhangi bir şeyin düzeyini ifade ederken veya herhangi birinin mevcut makamını belirtirken kullanılır. Evrenin eş anlamlısı kelimeler de genellikle bu anlamda kullanılır. Ayrıca önemli kimselerin konumu için de bu sözcük sıklıkla tercih edilir. Evrenin eş anlamlısı olan birçok sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerin bazıları daha yaygın kullanılırken bazıları ise daha nadir kullanılmaktadır. Evre kelimesinin eş anlamlıları:

Safha

Mertebe

Basamak

Aşama

Merhale

Evrenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Evre kelimesinin eş anlamlılarıyla örnek cümleler kurmak gerekirse:

Ne yazık ki artık hastalığının son evresine gelmişti.

Nihayet oğlum işinde üst mertebeye ulaşmıştı.

Oyunda beşinci basamağa gelmeyi başardım.

Yarın eşim üst düzey yönetici olarak bir bankada iyi bir mertebede işe başlayacak.

Gündelik hayatın safhalarını henüz belirleyememişti.

Onlar bu eserde daha provayı öğrenme aşamasına gelmişlerdi.

Bu yolun üstünde Ankara bir ev, hürriyet ise bir merhaledir.

Realist ve natüralist eserlerde gerçek hayatın safhalarını tüm çıplaklığıyla görürüz.



