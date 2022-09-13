Evre eş anlamlısı nedir? Evre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Herhangi bir olayda birbiri ardınca gelişen durumları belirtirken evre kelimesi sıklıkla kullanılmaktadır. Evre kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkiye Türkçesi "evir-" fiilinden türemiştir. Bu kelime "döndürmek" anlamını taşır. "Evir-" fiiline "+A" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Dilimizde ilk yazılı örneği 1900'lü yıllarda "safha" anlamıyla olmuştur.
Evre kelimesi herhangi bir şeyin düzeyini ifade ederken veya herhangi birinin mevcut makamını belirtirken kullanılır. Evrenin eş anlamlısı kelimeler de genellikle bu anlamda kullanılır. Ayrıca önemli kimselerin konumu için de bu sözcük sıklıkla tercih edilir. Evrenin eş anlamlısı olan birçok sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerin bazıları daha yaygın kullanılırken bazıları ise daha nadir kullanılmaktadır. Evre kelimesinin eş anlamlıları:
Evre kelimesinin eş anlamlılarıyla örnek cümleler kurmak gerekirse: