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Anne köftesi tarifi: Anne elinden çıkmış gibi köfte nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 03.12.2020 13:57 | Son Güncelleme:
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Anne köftesi tarifi: Anne elinden çıkmış gibi köfte nasıl yapılır?

Yemekten en çok keyif aldığımız yemeklerin başında köfte değil, anne köftesi gelir. En lüks restoranlarda bile anne eli değmiş köfte lezzetini yakalamak zordur. Peki anne köftesi yapmanın sırrı nedir?

Nostaljik bir lezzet olan anne köftesini bugün hep birlikte püf noktalarıyla öğreneceğiz. İşte karşınızda anne köftesi tarifi ve püf noktaları!

ANNE KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER

500 gram dana kıyma
Bir adet soğan
Bir adet yumurta
3 dilim bayat ekmek
Bir tatlı kaşığı salça
1/2 demet maydanoz
İki diş sarımsak
Bir çay kaşığı kırmızı toz biber
Bir çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
Tuz

ANNE KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğanı rendeleyelin ya da yapabiliyorsanız minik minik doğrayın.
Rendelenmiş soğanı derin bir kaba alın. Üzerine yumurtayı, kıymayı, ezilmiş sarımsağı, baharatları, ince kıyılmış maydanozu, ufalanmış ekmek içini ve tuzu koyun.

Tüm malzemeleri iyice karışana kadar güzelce yoğurun. Pürüzsüz hale gelen köfteyi yatım saat buzdolabında dinlendirin.

Dinlenmiş köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle şekil verin. Tüm kıymalı harca aynı işlemi uygulayın.

Yapışmaz tavada, az miktar sıvı yağda arkalı önlü kızartın. Afiyet olsun...

ANNE KÖFTESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Tüm malzemeleri iyi bir şekilde yoğurup güzelce bütünleşmesini sağlamalısınız.
Harcı hazır ettikten sonra en az yarım saat dinlendirmelisiniz. Vaktiniz varsa bir saat dinlendirmenizi tavsiye ederiz.
Yapışmaz tavada ve az bir miktar yağda kızarmalısınız. Tava seçimi son derece önemlidir. Teflon tava, ilk tercihiniz olmalı.
Köfte harcı kullanmayın. Anne köftesi yaparken baharatları kendiniz seçin.


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