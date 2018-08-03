Anne köftesini aratmaz: Birbirinden leziz 10 köfte tarifi

İster sıcak isterseniz soğuk olarak yiyin, lezzeti baki bu köftenin. Son derece besleyici olan kıbrıs köftesinin içine farklı olarak patates koyuluyor ve galeta ununa batırılarak kızartılıyor. Bu lezzete şahit olmak isteyenler için tarifini bırakıyoruz...
Yöresel bir yemek olan hasanpaşa köftesinin yanına en çok yakışan şey yoğurtlu makarna. Hasanpaşanın tarifi bizden yoğurtlu makarna da sizden olsun :) Tarifin detayları için tık tık!
İçli köftenin şeklini vermek için zorlanıyorsanız bu tarif tam size göre. Şekil vermek iç harcı hazırlamaktan çok daha kolay diyebiliriz. Tarifi için tıklayın.
Bu kadar güzel olacağını asla tahmin edemeyeceğiniz güzellikte bir köfte. Üzerine de beşamel sos. Oh mis. Detayları için tıklayın.
Pırasa köftesi tarifi kadınbudu köfteyi unutturacak kadar güzel. Size şimdiden afiyet olsun. Detayları için tıklayın.
Klasikten şaşmayalım dedik, tadına hasret kaldığımız şu günlerde nostaljik bir lezzet iyi gider :) Tarifi için tıklayın.
Kıyma ile köfte yapmaya alışığız fakat beyaz etle de harikalar yaratmak mümkün. Köfteyi bir de böyle deneyin. Tarifin detayları için tıklayın.
Kullanılan sebzeleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, mesela ıspanaklı versiyonu da çok güzel oluyor. Hatta biraz daha doyurucu olması için konserve nohut veya fasulye de ekleyebilirsiniz. Detaylar için tıklayın.
Bol baharatlı mercimek köftesi harcını küçük porsiyonlara ayırıp kızarttıktan sonra yoğurt sos eşliğinde servis ediyoruz. Sağlıklı besleniyor bol bol protein alıyoruz! Tarif için tıklayın.
Peynirli tavuk köftesi
İçi yumuşacık, peynirli tavuk köfteleri fırında çabucak pişirin, yanında salatayla yaz akşamları için sağlıklı ve lezzetli yemeğiniz hazır olsun! Tarifi için tıklayın.
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