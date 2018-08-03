Anne köftesini aratmaz: Birbirinden leziz 10 köfte tarifi

Kıbrıs köftesi



İster sıcak isterseniz soğuk olarak yiyin, lezzeti baki bu köftenin. Son derece besleyici olan kıbrıs köftesinin içine farklı olarak patates koyuluyor ve galeta ununa batırılarak kızartılıyor. Bu lezzete şahit olmak isteyenler için tarifini bırakıyoruz...

Hasanpaşa köftesi



Yöresel bir yemek olan hasanpaşa köftesinin yanına en çok yakışan şey yoğurtlu makarna. Hasanpaşanın tarifi bizden yoğurtlu makarna da sizden olsun :) Tarifin detayları için tık tık!

Pratik içli köfte

İçli köftenin şeklini vermek için zorlanıyorsanız bu tarif tam size göre. Şekil vermek iç harcı hazırlamaktan çok daha kolay diyebiliriz. Tarifi için tıklayın.

Enginar köftesi

Bu kadar güzel olacağını asla tahmin edemeyeceğiniz güzellikte bir köfte. Üzerine de beşamel sos. Oh mis. Detayları için tıklayın.

Pırasa köftesi

Pırasa köftesi tarifi kadınbudu köfteyi unutturacak kadar güzel. Size şimdiden afiyet olsun. Detayları için tıklayın.

Fırında köfte patates

Klasikten şaşmayalım dedik, tadına hasret kaldığımız şu günlerde nostaljik bir lezzet iyi gider :) Tarifi için tıklayın.

Tavuk köftesi

Kıyma ile köfte yapmaya alışığız fakat beyaz etle de harikalar yaratmak mümkün. Köfteyi bir de böyle deneyin. Tarifin detayları için tıklayın.