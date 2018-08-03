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Anne köftesini aratmaz: Birbirinden leziz 10 köfte tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

Yemek yemeyen çocukları bile dize getiren köfteyi, bu sefer 10 farklı çeşitte deniyoruz. Bu köfte çeşitleri de en az anne köftesi kadar kalbinizde güzel bir yer edinecek :) Haydi o zaman başlıyoruz!

Anne köftesini aratmaz: Birbirinden leziz 10 köfte tarifi

Kıbrıs köftesi

kıbrıs koftesi
İster sıcak isterseniz soğuk olarak yiyin, lezzeti baki bu köftenin. Son derece besleyici olan kıbrıs köftesinin içine farklı olarak patates koyuluyor ve galeta ununa batırılarak kızartılıyor. Bu lezzete şahit olmak isteyenler için tarifini bırakıyoruz...

Hasanpaşa köftesi

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Yöresel bir yemek olan hasanpaşa köftesinin yanına en çok yakışan şey yoğurtlu makarna. Hasanpaşanın tarifi bizden yoğurtlu makarna da sizden olsun :) Tarifin detayları için tık tık!

Pratik içli köfte

icli

İçli köftenin şeklini vermek için zorlanıyorsanız bu tarif tam size göre. Şekil vermek iç harcı hazırlamaktan çok daha kolay diyebiliriz. Tarifi için tıklayın.

Enginar köftesi

eng

Bu kadar güzel olacağını asla tahmin edemeyeceğiniz güzellikte bir köfte. Üzerine de beşamel sos. Oh mis. Detayları için tıklayın.

Pırasa köftesi

pırasa

Pırasa köftesi tarifi kadınbudu köfteyi unutturacak kadar güzel. Size şimdiden afiyet olsun. Detayları için tıklayın.

Fırında köfte patates

kofte

Klasikten şaşmayalım dedik, tadına hasret kaldığımız şu günlerde nostaljik bir lezzet iyi gider :) Tarifi için tıklayın.

Tavuk köftesi

t k

Kıyma ile köfte yapmaya alışığız fakat beyaz etle de harikalar yaratmak mümkün. Köfteyi bir de böyle deneyin. Tarifin detayları için tıklayın.

Köfteli sebze çorbası

corba

Kullanılan sebzeleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, mesela ıspanaklı versiyonu da çok güzel oluyor. Hatta biraz daha doyurucu olması için konserve nohut veya fasulye de ekleyebilirsiniz. Detaylar için tıklayın.

Mercimek köftesi

mercimek

Bol baharatlı mercimek köftesi harcını küçük porsiyonlara ayırıp kızarttıktan sonra yoğurt sos eşliğinde servis ediyoruz. Sağlıklı besleniyor bol bol protein alıyoruz! Tarif için tıklayın.

Peynirli tavuk köftesi

tavuyu

İçi yumuşacık, peynirli tavuk köfteleri fırında çabucak pişirin, yanında salatayla yaz akşamları için sağlıklı ve lezzetli yemeğiniz hazır olsun! Tarifi için tıklayın.

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