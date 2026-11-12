YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Küplere doldurup toprağa gömüyorlar! Kilosu 800 TL: Talep yağıyor

Van’ın asırlık lezzetlerinden biri olan, yöresel otlarla hazırlanarak küplere basılan ve 6-7 ay boyunca toprak altında dinlendirilen otlu küp peyniri, kış aylarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Küplere doldurup toprağa gömüyorlar! Kilosu 800 TL: Talep yağıyor

Van mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan otlu küp peyniri, özellikle kış mevsiminde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Kışlık alışverişlerini sürdüren vatandaşlar, kendine özgü aroması ve farklı lezzetiyle öne çıkan küp peynirini tercih ediyor. Sirmo, mendi ve heliz başta olmak üzere çeşitli yöresel otlarla hazırlanan peynir, geleneksel yöntemlerle küplere basılarak toprak altında 6-7 ay boyunca dinlendiriliyor. Olgunlaşma sürecinin ardından tüketime hazır hale gelen peynir, bu süreçte su kaybederek ağırlığından bir miktar kaybediyor.

Küplere doldurup toprağa gömüyorlar! Kilosu 800 TL: Talep yağıyor 1

Esnaf Yunus Akçılgın, üç farklı peynir çeşidi sattıklarını belirtti. Yıl içerisinde en çok tercih edilenin küp peynir olduğunu ifade eden Akçılgın, "Birincisi taze peynir, ikincisi 2-3 ay boyunca su içerisinde beklettiğimiz peynir, üçüncüsü ise toprak altında dinlendirdiğimiz küp peyniridir. Küp peynirimizin içerisinde sirmo ve mendi otu bulunuyor. Tercihe göre siyabo otu da eklenebiliyor. Bu otlar peynire ayrı bir aroma katıyor. Özellikle kış aylarında sofraların en güzel lezzetlerinden biri oluyor" dedi.

"FİYATLAR TALEBİ AZALTMADI"

Küp peynirinin kendine özgü lezzeti nedeniyle vatandaşların her mevsim tercih ettiğini dile getiren Akçılgın, "Farklı yiyecekler olsa bile insanın gözü sürekli küp peynirini arıyor. Yaz-kış, sezon fark etmeksizin vatandaşlarımızın bu peynire ilgisi var. Fiyatı biraz artmış olabilir ancak bu durum talebi azaltmıyor. Vatandaşlar sofralarında bu peyniri görmek ve yemek istiyor. Hatta yemeklerinin yanında mutlaka bir tabak küp peyniri bulunduran müşterilerimiz var" diye konuştu.

"GEÇEN YIL 650 LİRAYDI, BU YIL 800 LİRAYA ULAŞTI"

Küplere doldurup toprağa gömüyorlar! Kilosu 800 TL: Talep yağıyor 2

Vanlıların büyük bölümünün peynirini köylerde kendisinin hazırladığını ve kışlık ihtiyaçları için bidonlar dolusu peynir stokladığını belirten Akçılgın, özellikle şehir dışından gelen müşterilerin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Küp peynirinin kilogram fiyatının 600 ila 800 lira arasında değiştiğini kaydeden Akçılgın, "Geçen yıl en yüksek 650 liradan sattığımız küp peynirinin fiyatı bu yıl 800 lira seviyelerine ulaştı. İnek, koyun ve keçi peyniri çeşitlerimiz de bulunuyor. Ancak keçi peyniri çok fazla bulunmuyor. Vatandaşlarımız genellikle koyun peynirini tercih ediyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nadir biliniyor ancak proteini en zengin besin!Nadir biliniyor ancak proteini en zengin besin!
Kilosu servet değerindeki bu baharatı evinizde yetiştirin!Kilosu servet değerindeki bu baharatı evinizde yetiştirin!

Anahtar Kelimeler:
peynir Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekletilmesin' dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekletilmesin' dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.