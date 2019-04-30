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Anne ve babalar dikkat! Çocuğunuzda gelişim geriliği olabilir

keremuyanik keremuyanik
SAĞLIK  | 30.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

Bebek ve çocuklarda gelişim geriliğinin ilgili hekimlerce kontrol edildiğini ancak ailelerin bu konuda bilinçli olmaları gerektiğini söyleyen Öğr. Gör. İrem Burcu Kurşun, “Çocuklar 0-6 yaş hızlı gelişim dönemlerinde bir kıyafeti çok fazla giyemeyebiliyorlar. Bunun temel sebebi çocuğun hızlı büyümesi, pantolon boylarının ve uzun kollu kıyafetlerinin ona artık kısa gelmesidir. Çocuk kıyafetlerini uzun süre giyiyorsa aileler burada bir durumdan şüphelenebilirler” dedi.

Anne ve babalar dikkat! Çocuğunuzda gelişim geriliği olabilir

Bebek ve çocukların sağlıklı gelişimleri ebeveynlerin en hassas olduğu noktaların başında geliyor. Uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenmenin sağlıklı ve dengeli gelişimin ilk şartı olduğunu vurguluyor. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi İrem Burcu Kurşun, çocuklarda gelişim sorunları hakkında önemli bilgiler verdi.

ORTALAMA DEĞERLER NE OLMALI?

Çocuğun yaşıtları ile kıyaslandığında boyunun daha kısa ve kilosunun daha az olmasının gelişim geriliğinde önemli bir belirti olduğunu söyleyen Öğr. Gör. İrem Burcu Kurşun, bu kıyaslamanın çocuğun gözlemlenmesi ile yapılamayacağını vurguladı. Bu durumun Dünya Sağlık Örgütü’nün kız ve erkek çocuklar için belirlediği büyüme eğrilerine bakarak belli olacağını ve bu noktada çocuğun gelişim takibinin doktoru tarafından yapılacağına dikkat çeken Kurşun, şu bilgileri paylaştı:

“İlgili persentil tablolarına göre örneğin ülkemizde 3 yaşında bir erkek çocuk 11,81 kg -19,39 kg ve 89,3 -104,2 cm boy aralığında olmalı. Ortalama değer 14,83 kg ve 96,8 cm. Yine 3 yaş kız çocuklarda ise normal kilo-boy değerleri 11,19-17,68 kg ve 87,8-103,0 cm arasında olmalı, ortalaması ise 14,18 kg ve 95,4 cm. Ayrıca doğum ağırlıkları da bu noktada önem taşıyor; Türkiye’de erkek bebeklerde alt limit 2,58 kg, kızlarda ise 2,52 kg. Bu rakamların altındaki doğum ağırlıkları ileride yaşanabilecek gelişim geriliklerine dair bir veri olarak değerlendirilmeli.”

“AİLELER DE GENEL BİLGİLERİ ÖĞRENMELİ”

Çocukta gelişim geriliği olup olmadığına ve bunun nedenine karar verecek kişinin aile hekimi veya uzman doktor olduğunu belirten Öğr. Gör. Kurşun, “Ancak aileler de çocuk gelişimi ile ilgili genel bilgileri öğrenmeliler. Bizim de sıklıkla kullandığımız gözlem yöntemlerinden biri, çocuğun bir kıyafetini uzun süre giymesi olabilir. Çocuklar 0-6 yaş hızlı gelişim dönemlerinde bir kıyafeti çok fazla giyemeyebiliyorlar. Bunun temel sebebi çocuğun hızlı büyümesi, pantolon boylarının ve uzun kollu kıyafetlerinin ona artık kısa gelmesidir. Çocuk kıyafetlerini uzun süre giyiyorsa aileler burada bir durumdan şüphelenebilirler” diye konuştu.

Büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için genel kontrollerin oldukça önemli olduğunu hatırlatan Kurşun, Aile Hekimliği sisteminde her çocuğun ilgili hekim ve hemşiresi tarafından izlendiğini belirterek ailelere düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri ve çocuğun gelişim takibinin ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çocuk gelişimi kıyafet

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