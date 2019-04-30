Anne ve babalar dikkat! Çocuğunuzda gelişim geriliği olabilir

Bebek ve çocukların sağlıklı gelişimleri ebeveynlerin en hassas olduğu noktaların başında geliyor. Uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenmenin sağlıklı ve dengeli gelişimin ilk şartı olduğunu vurguluyor. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi İrem Burcu Kurşun, çocuklarda gelişim sorunları hakkında önemli bilgiler verdi.

ORTALAMA DEĞERLER NE OLMALI?

Çocuğun yaşıtları ile kıyaslandığında boyunun daha kısa ve kilosunun daha az olmasının gelişim geriliğinde önemli bir belirti olduğunu söyleyen Öğr. Gör. İrem Burcu Kurşun, bu kıyaslamanın çocuğun gözlemlenmesi ile yapılamayacağını vurguladı. Bu durumun Dünya Sağlık Örgütü’nün kız ve erkek çocuklar için belirlediği büyüme eğrilerine bakarak belli olacağını ve bu noktada çocuğun gelişim takibinin doktoru tarafından yapılacağına dikkat çeken Kurşun, şu bilgileri paylaştı:

“İlgili persentil tablolarına göre örneğin ülkemizde 3 yaşında bir erkek çocuk 11,81 kg -19,39 kg ve 89,3 -104,2 cm boy aralığında olmalı. Ortalama değer 14,83 kg ve 96,8 cm. Yine 3 yaş kız çocuklarda ise normal kilo-boy değerleri 11,19-17,68 kg ve 87,8-103,0 cm arasında olmalı, ortalaması ise 14,18 kg ve 95,4 cm. Ayrıca doğum ağırlıkları da bu noktada önem taşıyor; Türkiye’de erkek bebeklerde alt limit 2,58 kg, kızlarda ise 2,52 kg. Bu rakamların altındaki doğum ağırlıkları ileride yaşanabilecek gelişim geriliklerine dair bir veri olarak değerlendirilmeli.”