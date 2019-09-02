Anne ve babalara merdiven altı kırtasiye ürünü uyarısı!

2019-2020 eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala ebeveynleri kırtasiye malzemesi satın alma telaşı sardı. Okul alışverişinde kırtasiye ürünleri önemli rol oynarken, ürünlerin kalitesi ve fiyatları veliler için önemli etkenlerin başında geliyor. Kıdemli Kitabevi Kırtasiye Yönetim Kurulu Başkanı Selim Varıcı da velileri merdiven altı ürü satan, kokulu silgi ve simli kalemler konunda uyardı.

'SAĞLIK AÇISINDAN BUNLAR DOĞRU OLMUYOR'



Kıdemli Kitabevi Kırtasiye Yönetim Kurulu Başkanı Selim Varıcı, velilere uyarılarda bulunarak, “Kırtasiye alışverişi senede bir kere olduğu için veli ürünü hızlı bir şekilde toparlamaya odaklanıyor. Fiyatını tam olarak araştıramıyor. Çocukla beraber alışveriş yaptığı içinde dikkat etmesi gerekiyor. Çocuklar özellikle renkli kokulu tercih edebiliyor. Sağlık açısından bunlar doğru olmuyor. Alışveriş yaptığı noktada tabi ki önemli merdiven altı noktalardan veya sattığı ürünün kalitesi belli olmayan noktalardan değil de iyi noktadan alması hem veli hem de öğrenci için iyidir” dedi.