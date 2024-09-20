Anne ve babası nikahta yoktu! O 'vize problemi' dedi ama... Pınar Deniz'in ailesi merak edildi! Babasının mesleğini duyanlar inanamadı

MYNET-Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, mutluluklarını resmiyete döktü. Oyuncu çift, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Ünlü çift, nikahtan yeni kareleri "17.09.2024" notuyla sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaştılar. Deniz ile Yıldırım'ın nikah karelerine binlerce beğeni ve "Mutluluklar" yorumları geldi.

Nikahın ardından hemen ülkeye dönen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım havalimanında görüntülendi. Nikah karelerinde Deniz'in ailesinin olmaması dikkat çekmiş ünlü isim görüntülenir görüntülenmez bu durum sorulmuştu.

AİLESİ ÇOK MERAK EDİLDİ

Pınar Deniz ise ailesinin nikahta olmayışını 'Ailem vize probleminden dolayı gelemedi tabii ki.' diyerek açıkladı. Güzel oyuncunun bu açıklaması ile birlikte Deniz'in anne ve babası çok merak edildi.

BABASININ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Aslen Mardinli ve Arap kökenli olan Deniz'in babasının mesleğini duyanlar çok şaşırdı. Ünlü ismin babasının Tarabya'da bir kebapçı dükkanı olduğu ortaya çıktı.

Hatta geçtiğimiz yıllarda güzel oyuncu babasının bir karesini paylaşıp ''Bir kebapçı kolay yetişmiyor'' notunu düşmüştü.