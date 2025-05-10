Anneler günü hediye fikirleri! Anneler Günü’ne özel menü: Pratik tarifleri ile şık ve leziz bir sofra...

Anneler Günü için bu yıl şık bir sofra kurabilirsiniz. Sevginizi katacağınız yemeklerle hem mideyi hem kalbi doyuracak bu özel menüde, başlangıçtan tatlıya kadar her detay düşünüldü. Üstelik yapımı da oldukça pratik.
Başlangıç:
Ana Yemek:
Tatlı:
Malzemeler:
Üzeri için: cherry domates, maydanoz
Yapılışı:
Avokadoyu çatalla ezin, labne, limon suyu, tuz ve karabiberle karıştırın. Krakerlerin üzerine sürüp cherry domates ve maydanozla süsleyin.
Malzemeler:
Yapılışı:
Domatesleri, soğanı ve sarımsağı doğrayıp zeytinyağıyla harmanlayarak fırında 25 dakika pişirin. Sonra blenderdan geçirin, su ve baharatlarla 5-10 dakika kaynatın. Üzerine fesleğen ekleyerek servis edin.
Malzemeler:
Yapılışı:
Köfte malzemelerini yoğurun, küçük yuvarlaklar yapıp fırın tepsisine dizin. Üzerine biber ve domates dilimlerini ekleyin. 180°C’de 20 dakika pişirin, ardından üzerine kaşar koyup 5 dakika daha fırınlayın.
Malzemeler:
Yapılışı:
Patatesleri ezip zerdeçal, tereyağı, süt ve tuzla karıştırın. Pürüzsüz kıvam alınca sıcak servis yapın.
Malzemeler:
Yapılışı:
Sebzeleri yağ ve baharatla harmanlayıp fırında 180°C’de 20-25 dakika pişirin.
Malzemeler:
Limon kreması için:
Yapılışı:
Kek malzemelerini karıştırıp muffin kalıplarına dökün, 180°C’de 20 dakika pişirin. Krema malzemelerini pişirerek kıvam alana kadar karıştırın. Soğuyan keklerin üzerine dökerek servis edin.
Demlenmiş siyah çaya 1 tatlı kaşığı kuru lavanta, limon dilimi ve bal ekleyin. Soğutup buzla servis yapın.
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