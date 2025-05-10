Anneler günü hediye fikirleri! Anneler Günü’ne özel menü: Pratik tarifleri ile şık ve leziz bir sofra...

Anneler Günü için bu yıl şık bir sofra kurabilirsiniz. Sevginizi katacağınız yemeklerle hem mideyi hem kalbi doyuracak bu özel menüde, başlangıçtan tatlıya kadar her detay düşünüldü. Üstelik yapımı da oldukça pratik.

Başlangıç:

Avokado ve labneli mini kanepeler

Fırınlanmış domates çorbası (fesleğen soslu)

Ana Yemek:

Fırında kaşarlı köfte (yanında renkli biberler ve domatesle)

Zerdeçallı patates püresi

Baharatlı fırın havuç ve kabak

Tatlı:

Limon kremalı mini kekler

Yanında lavantalı buzlu çay ya da filtre kahve

AVOKADO VE LABNELİ MİNİ KANEPELER

Malzemeler:

1 adet olgun avokado

2 yemek kaşığı labne

1 çay kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber

Tam buğday kraker veya minik kızarmış ekmek dilimleri

Üzeri için: cherry domates, maydanoz

Yapılışı:

Avokadoyu çatalla ezin, labne, limon suyu, tuz ve karabiberle karıştırın. Krakerlerin üzerine sürüp cherry domates ve maydanozla süsleyin.

FIRINLANMIŞ DOMATES ÇORBASI

Malzemeler:

4 büyük domates

1 diş sarımsak

1 küçük soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

1 tutam fesleğen

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Domatesleri, soğanı ve sarımsağı doğrayıp zeytinyağıyla harmanlayarak fırında 25 dakika pişirin. Sonra blenderdan geçirin, su ve baharatlarla 5-10 dakika kaynatın. Üzerine fesleğen ekleyerek servis edin.

FIRINDA KAŞARLI KÖFTE

Malzemeler:

400 gr kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

Tuz, karabiber, kimyon

Kaşar peyniri (dilimlenmiş)

2 adet kırmızı biber, 1 adet domates

Yapılışı:

Köfte malzemelerini yoğurun, küçük yuvarlaklar yapıp fırın tepsisine dizin. Üzerine biber ve domates dilimlerini ekleyin. 180°C’de 20 dakika pişirin, ardından üzerine kaşar koyup 5 dakika daha fırınlayın.

ZERDEÇALLI PATATES PÜRESİ

Malzemeler:

4 adet haşlanmış patates

1 çay kaşığı zerdeçal

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı süt

Tuz

Yapılışı:

Patatesleri ezip zerdeçal, tereyağı, süt ve tuzla karıştırın. Pürüzsüz kıvam alınca sıcak servis yapın.

BAHARATLI FIRIN HAVUÇ VE KABAK

Malzemeler:

2 havuç, 2 kabak (şerit doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kekik, pul biber, tuz

Yapılışı:

Sebzeleri yağ ve baharatla harmanlayıp fırında 180°C’de 20-25 dakika pişirin.

LİMON KREMALI MİNİ KEKLER

Malzemeler:

2 yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Limon kabuğu rendesi ve suyu

Limon kreması için:

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

Yarım su bardağı süt

1 yemek kaşığı şeker

Limon suyu ve kabuğu

Yapılışı:

Kek malzemelerini karıştırıp muffin kalıplarına dökün, 180°C’de 20 dakika pişirin. Krema malzemelerini pişirerek kıvam alana kadar karıştırın. Soğuyan keklerin üzerine dökerek servis edin.

LAVANTALI BUZLU ÇAY

Demlenmiş siyah çaya 1 tatlı kaşığı kuru lavanta, limon dilimi ve bal ekleyin. Soğutup buzla servis yapın.

AFİYET OLSUN!