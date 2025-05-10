YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Anneler günü hediye fikirleri! Anneler Günü’ne özel menü: Pratik tarifleri ile şık ve leziz bir sofra...

Anneler Günü sadece bir kutlama değil, aynı zamanda emeklerin karşılığını gösterme günü. Bu yıl annenizi dışarıda kalabalık bir restoranda değil, kendi ellerinizle kurduğunuz sıcacık bir sofrayla şaşırtmaya ne dersiniz? Üstelik bu özel menü hem çok zarif, lezzetli ve kolayca hazırlanabiliyor. Anneler Günü menüsü ve tarifleri haberimizde...

Anneler günü hediye fikirleri! Anneler Günü’ne özel menü: Pratik tarifleri ile şık ve leziz bir sofra...
Sedef Karatay

Anneler Günü için bu yıl şık bir sofra kurabilirsiniz. Sevginizi katacağınız yemeklerle hem mideyi hem kalbi doyuracak bu özel menüde, başlangıçtan tatlıya kadar her detay düşünüldü. Üstelik yapımı da oldukça pratik.

Başlangıç:

  • Avokado ve labneli mini kanepeler
  • Fırınlanmış domates çorbası (fesleğen soslu)

Ana Yemek:

  • Fırında kaşarlı köfte (yanında renkli biberler ve domatesle)
  • Zerdeçallı patates püresi
  • Baharatlı fırın havuç ve kabak

Tatlı:

  • Limon kremalı mini kekler
  • Yanında lavantalı buzlu çay ya da filtre kahve

AVOKADO VE LABNELİ MİNİ KANEPELER

Malzemeler:

  • 1 adet olgun avokado
  • 2 yemek kaşığı labne
  • 1 çay kaşığı limon suyu
  • Tuz, karabiber
  • Tam buğday kraker veya minik kızarmış ekmek dilimleri

Üzeri için: cherry domates, maydanoz

Yapılışı:
Avokadoyu çatalla ezin, labne, limon suyu, tuz ve karabiberle karıştırın. Krakerlerin üzerine sürüp cherry domates ve maydanozla süsleyin.

iStock-683586250

FIRINLANMIŞ DOMATES ÇORBASI

Malzemeler:

  • 4 büyük domates
  • 1 diş sarımsak
  • 1 küçük soğan
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 tutam fesleğen
  • Tuz, karabiber

Yapılışı:
Domatesleri, soğanı ve sarımsağı doğrayıp zeytinyağıyla harmanlayarak fırında 25 dakika pişirin. Sonra blenderdan geçirin, su ve baharatlarla 5-10 dakika kaynatın. Üzerine fesleğen ekleyerek servis edin.

iStock-459984789

FIRINDA KAŞARLI KÖFTE

Malzemeler:

  • 400 gr kıyma
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • Tuz, karabiber, kimyon
  • Kaşar peyniri (dilimlenmiş)
  • 2 adet kırmızı biber, 1 adet domates

Yapılışı:
Köfte malzemelerini yoğurun, küçük yuvarlaklar yapıp fırın tepsisine dizin. Üzerine biber ve domates dilimlerini ekleyin. 180°C’de 20 dakika pişirin, ardından üzerine kaşar koyup 5 dakika daha fırınlayın.

iStock-1316223694

ZERDEÇALLI PATATES PÜRESİ

Malzemeler:

  • 4 adet haşlanmış patates
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım çay bardağı süt
  • Tuz

Yapılışı:
Patatesleri ezip zerdeçal, tereyağı, süt ve tuzla karıştırın. Pürüzsüz kıvam alınca sıcak servis yapın.

iStock-2152383851

BAHARATLI FIRIN HAVUÇ VE KABAK

Malzemeler:

  • 2 havuç, 2 kabak (şerit doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Kekik, pul biber, tuz

Yapılışı:
Sebzeleri yağ ve baharatla harmanlayıp fırında 180°C’de 20-25 dakika pişirin.

iStock-158771883

LİMON KREMALI MİNİ KEKLER

Malzemeler:

  • 2 yumurta
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • Limon kabuğu rendesi ve suyu

Limon kreması için:

  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı un
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • Limon suyu ve kabuğu

Yapılışı:
Kek malzemelerini karıştırıp muffin kalıplarına dökün, 180°C’de 20 dakika pişirin. Krema malzemelerini pişirerek kıvam alana kadar karıştırın. Soğuyan keklerin üzerine dökerek servis edin.

iStock-2180130094

LAVANTALI BUZLU ÇAY

Demlenmiş siyah çaya 1 tatlı kaşığı kuru lavanta, limon dilimi ve bal ekleyin. Soğutup buzla servis yapın.

iStock-1248945595

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vakit az, karnınız açsa bu tarifler tam size göre! Vakit az, karnınız açsa bu tarifler tam size göre!
Anneler Günü’ne tatlı bir dokunuş...Anneler Günü’ne tatlı bir dokunuş...

Anahtar Kelimeler:
anneler günü Pratik yemek tarifleri anneler günü hediyeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çanakkale'de zincirleme kaza! 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de zincirleme kaza! 6 ölü, çok sayıda yaralı var

O ürünler raflardan toplatıldı!

O ürünler raflardan toplatıldı!

Dövülerek öldürülmüştü... Erol Eğrek olayında 6 kişi gözaltında!

Dövülerek öldürülmüştü... Erol Eğrek olayında 6 kişi gözaltında!

Süper Lig ekibinde ayrılık! Selçuk İnan dönemi sona erdi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Selçuk İnan dönemi sona erdi

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...

Bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.