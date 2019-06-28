Anneleri ölen yavru kedileri emziriyor

Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde kısa süre önce 5 yavru dünyaya getiren kedi, yavrularının gözleri açılmadan bir otomobilin altında kalıp öldü. Bir müddet mahalle sakinleri tarafından beslenen yavru kediler, dişi bir köpek tarafından sahiplenildi. Köpek, yavru kedileri emzirmeye başladı.
GÖRÜNTÜLERİ KAYDA GEÇTİ
Cep telefonunun kamerasıyla kaldırıma uzanan köpeğin yavru kedileri emzirirken görüntülerine çeken İbrahim İmre, "Bazı insanlarımız evlatlarını sahip çıkmazken, yavru kedilerimizi sahiplenen bir sokak köpeğimiz. Kurban olduğum Allah'ın işine bakın" dedi.
Köpek ve yavrular, mahalle halkı tarafından zarar görmemeleri için bir evde korumaya alındı.
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