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Annelerini 24 yerinden bıçaklayarak öldürmüşlerdi! O kardeşler için hapis cezası

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

İzmir’de annelerini 24 yerinden bıçaklayarak öldürmekten 20 yıl hapis cezası alan ve Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan abla 17 yıl 6 ay, kardeşi ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Annelerini 24 yerinden bıçaklayarak öldürmüşlerdi! O kardeşler için hapis cezası

İzmir’in Aliağa ilçesinde 2013 yılında anneleri Gülser Süngü’yü evlerine tanımadıkları erkekleri getirdiği ve kendilerini de “kötü yola zorladığı” iddiasıyla elektroşok cihazıyla bayıltıp, 24 yerinden bıçaklayarak öldürmekten yargılandıkları Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Şeyda P. (25) ve 10 yıl hapis cezası alan kardeşi Beyza P.’nin (23) yeniden yargılanması sona erdi.

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Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin cezada “makul oranda indirim yapılmadığı” gerekçesiyle bozduğu davanın bugünkü karar duruşmasına Şeyda P. ve Beyza P. katılmadı. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, Yargıtay’ın verdiği bozma kararı kabul edilip yargılamaya devam edildi. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında kız kardeşlerin annelerini haksız tahrik altında öldürdüğünü ifade ederek, cezalarında indirim yapılmasını istedi.

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MAHKEMEDEN İYİ HAL İNDİRİMİ

Kız kardeşlerden Şeyda P.’ye “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, genç kızın cezasında tahrik ve iyi hal indirimleri yaparak 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer kardeş Beyaz P.’ye “kasten öldürme“ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, tahrik ve iyi hal indirim yaptığı genç kızın olayın yaşandığı tarihteki yaşını da göz önünde bulundurarak cezayı 10 yıla düşürdü.

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CEZALARIN ONANMASININ ARDINDAN CEZAEVİNE GİRECEKLER

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Şeyda P. ve 17 yaşındaki Beyza P., 2013 yılında anneleri Gülser Süngü’yü evlerine tanımadıkları erkekleri getirdiği ve kendilerini de “kötü yola zorladığı” iddiasıyla önce elektroşok cihazıyla bayıltıp, sonra da 24 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Hazırlanan iddianamenin ardından Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Şeyda P. 20 yıl, olay tarihinde yaşı 18’den küçük olan Beyza P. ise 10 yıl hapis cezası almıştı.

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Genç kızların avukatının itirazı sonrası dosyayı görüşen Yargıtay 2. Ceza Dairesi, cezada “makul oranda” bir indirim yapılmadığını belirterek kararı bozmuştu. Verilen kararın ardından davanın görüldüğü Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu kardeşleri 28 Kasım’da tahliye etmişti. (İHA)

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Türkiye izmir anne cinayet kardeş mahkeme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İfadeler doğrumu bilmiyoruz.Türkiye de çoğunluk nefes alır gibi yalan söylediği bir çağd ayaşıyoruz.Ahlaki değerler yok.Ama eğer doğruysa kızlar öldrmek yerine ayrılıp kendi hayatlarını kursaydı iyi olurdu..Kızları katil olabilecek analarını öldürebilecek kadar şiddete eğilimli yetiştiren ailenin normal sonu.Rüzgar eken fırtına biçer
ayrımcılık yapılmış öldüren erkek olsaydı kesinlikle müebbed hapis alırdı.
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