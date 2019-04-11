Annelerini 24 yerinden bıçaklayarak öldürmüşlerdi! O kardeşler için hapis cezası

İzmir’in Aliağa ilçesinde 2013 yılında anneleri Gülser Süngü’yü evlerine tanımadıkları erkekleri getirdiği ve kendilerini de “kötü yola zorladığı” iddiasıyla elektroşok cihazıyla bayıltıp, 24 yerinden bıçaklayarak öldürmekten yargılandıkları Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Şeyda P. (25) ve 10 yıl hapis cezası alan kardeşi Beyza P.’nin (23) yeniden yargılanması sona erdi.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin cezada “makul oranda indirim yapılmadığı” gerekçesiyle bozduğu davanın bugünkü karar duruşmasına Şeyda P. ve Beyza P. katılmadı. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, Yargıtay’ın verdiği bozma kararı kabul edilip yargılamaya devam edildi. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında kız kardeşlerin annelerini haksız tahrik altında öldürdüğünü ifade ederek, cezalarında indirim yapılmasını istedi.

MAHKEMEDEN İYİ HAL İNDİRİMİ

Kız kardeşlerden Şeyda P.’ye “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, genç kızın cezasında tahrik ve iyi hal indirimleri yaparak 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer kardeş Beyaz P.’ye “kasten öldürme“ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, tahrik ve iyi hal indirim yaptığı genç kızın olayın yaşandığı tarihteki yaşını da göz önünde bulundurarak cezayı 10 yıla düşürdü.