"Annem ablamı erkek arkadaşıma vermiş" demişti! Bahar Candan özür diledi

Kısa bir süre önce dolandırıcılık suçuyla cezaevine giren geçtiğimiz günlerde de tahliye olan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler gerildi. Ancak ne gerilmek; Bahar Candan cezaevinde kendisine büyük destek gösteren ablasını ifşa etti.

Bahar Candan sosyal medya hesabında ablası Nihal Candan ile kendisinin eski sevgilisinin beraber olduğunu iddia etti. Candan "Ablam eski sevgilime takmış durumda. Rica ediyorum toplum olarak baskı yaratalım. Uzak dursunlar. Psikolojim zaten bozuk." dedi.

AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN SÖZLER

Eski sevgilisi ve ablasının aynı odada kaldığını söyleyen Candan, diğer paylaşımında ise, 'Kocası ablama bakmak istemiyor diye annem ablamı benim sevgilime vermiş. Ben çok yalnızım, ruhen çöküşteyim bana yardım edin" diyerek şoke etti.

Gündem olan Bahar Candan daha sonra ne oldu ise çark etti.



Cezaevinden çıktıktan sonra "Ne kadar dejenere olsam da eğitimli, iyi bir aileden geliyorum. Özüme döndüm" diyen Candan bu sefer özür diledi.

Bahar Candan yaşadıkları yüzünden psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek özür diledi.