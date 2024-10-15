Haftalar önce tahliye olmuştu! Bahar Candan ablası Nihal Candan'ı ifşa etti! 'Evli ablam sevgilimle otelde...'

Katıldıkları moda programı ile tanıdığımız Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler kasım ayında dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Candan kardeşlerden öncelikli olarak Nihal Candan yemek yeme bozukluğu rahatsızlığını gerekçe göstererek tahliye edilmişti. Kardeşi Bahar Candan'ın tahliyesi ise birkaç hafta önce gerçekleşmişti.

Candan kardeşler tahliyelerinin üzerinden çok geçmeden yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Bahar Candan ablası Nihal Candan'ı ifşa etti.

Tahliyesinin ardından sosyal medyayı pek kullanmayan Bahar Candan peş peşe paylaşımlar yaparak ablasının sevgilisi ile birlikte olduğunu iddia etti.

Hatta Bahar Candan ablasına sosyal medya üzerinden seslenerek; 'Abla, hayatında aldatılmayı, bakım odasında çirkin erkeklerle sevgili olmayı her şeyi sindirdin bir Bahar Candan'ı sindiremedin' ifadelerini kullandı.

'KOCASI BAKMAK İSTEMİYOR DİYE...'

Bahar Candan bununla da kalmayıp 'Kocası ablama bakmak istemiyor diye annem ablamı benim sevgilime vermiş. Ben çok yalnızım ruhen çöküşteyim. Bana yardım edin sesimi kimse duymuyor' dedi.