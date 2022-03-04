Annem Feride gibiydi diyen Nur Sürer kimdir? Nur Sürer kaç yaşında, nereli ve dizileri nelerdir?

Nur Sürer Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın Feride'si rolüne can veriyor. Feride, kızının kendisinden habersiz yapmış olduğu hatadan sonra torunu Nalan'ı annesi gibi büyütmüş ancak bunu yaparken çok katı kurallar kullanmış bir karakterdir. Pek çok izleyici Camdaki Kız dizisini izlerken Feride hanıma bu yöntemleri yüzünden kızmadan edemiyor. Nur Sürer'in Feride ve annesi hakkında yaptığı açıklama ise bomba etkisi yarattı. "Annem Feride gibiydi" diyen Nur Sürer çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu haberin ardından Nur Sürer'in kim olduğu araştırılmaya başlandı.
Nur Sürer, 1954 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenlidir. Nur Sürer, eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.
Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan Sürer, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Nur Sürer bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst ve Yara izledi.
Nur Sürer, ilk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Daha sonra bir örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm edilen Sarp Kuray ile evlendi.
Kadın hakları ile yakından ilgili olan Nur Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007 yılında İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.
Sinema filmleri
Bereketli Topraklar Üzerinde
Bir Günün Hikayesi
Aşka Dönüş
Derman
Ayna
Fidan Fidan
Dul Bir Kadın
Yılanların Öcü
Ses
Son Urfalı
Karınca Katarı
Ateşböceği
Dönüş
Televiyon dizileri;
Ihlamurlar Altında
Asi
Bir Litre Gözyaşı
Çukur
Kayıtdışı
Kurşun Yarası
Son Söz Sevginin
Havada Bulut
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