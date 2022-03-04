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Annem Feride gibiydi diyen Nur Sürer kimdir? Nur Sürer kaç yaşında, nereli ve dizileri nelerdir?

04.03.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nur Sürer, sevilen yapım Camdaki Kız dizisinde Feride karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu Feride rolüne dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sürer, "Annem Feride gibiydi" deyince tüm magazin dünyası bir anda karıştı. Nur Sürer'in bu açıklamasının ardından başarılı oyuncunun özel hayatı ve rol aldığı diziler araştırılmaya başlandı. İşte Nur Sürer'e dair merak edilenler!

Annem Feride gibiydi diyen Nur Sürer kimdir? Nur Sürer kaç yaşında, nereli ve dizileri nelerdir?

Nur Sürer Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın Feride'si rolüne can veriyor. Feride, kızının kendisinden habersiz yapmış olduğu hatadan sonra torunu Nalan'ı annesi gibi büyütmüş ancak bunu yaparken çok katı kurallar kullanmış bir karakterdir. Pek çok izleyici Camdaki Kız dizisini izlerken Feride hanıma bu yöntemleri yüzünden kızmadan edemiyor. Nur Sürer'in Feride ve annesi hakkında yaptığı açıklama ise bomba etkisi yarattı. "Annem Feride gibiydi" diyen Nur Sürer çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu haberin ardından Nur Sürer'in kim olduğu araştırılmaya başlandı.

NUR SÜRER KİMDİR?

Nur Sürer, 1954 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenlidir. Nur Sürer, eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan Sürer, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Nur Sürer bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst ve Yara izledi.

NUR SÜRER EVLİ Mİ?

Nur Sürer, ilk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Daha sonra bir örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm edilen Sarp Kuray ile evlendi.

NUR SÜRER POLİTİK DURUŞU

Kadın hakları ile yakından ilgili olan Nur Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007 yılında İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.

NUR SÜRER DİZİLERİ NELERDİR?

Sinema filmleri

Bereketli Topraklar Üzerinde
Bir Günün Hikayesi
Aşka Dönüş
Derman
Ayna
Fidan Fidan
Dul Bir Kadın
Yılanların Öcü
Ses
Son Urfalı
Karınca Katarı
Ateşböceği
Dönüş

Televiyon dizileri;

Ihlamurlar Altında
Asi
Bir Litre Gözyaşı
Çukur
Kayıtdışı
Kurşun Yarası
Son Söz Sevginin
Havada Bulut

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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
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