Annem Feride gibiydi diyen Nur Sürer kimdir? Nur Sürer kaç yaşında, nereli ve dizileri nelerdir?

Nur Sürer Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın Feride'si rolüne can veriyor. Feride, kızının kendisinden habersiz yapmış olduğu hatadan sonra torunu Nalan'ı annesi gibi büyütmüş ancak bunu yaparken çok katı kurallar kullanmış bir karakterdir. Pek çok izleyici Camdaki Kız dizisini izlerken Feride hanıma bu yöntemleri yüzünden kızmadan edemiyor. Nur Sürer'in Feride ve annesi hakkında yaptığı açıklama ise bomba etkisi yarattı. "Annem Feride gibiydi" diyen Nur Sürer çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu haberin ardından Nur Sürer'in kim olduğu araştırılmaya başlandı.

NUR SÜRER KİMDİR?

Nur Sürer, 1954 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenlidir. Nur Sürer, eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan Sürer, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Nur Sürer bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst ve Yara izledi.

NUR SÜRER EVLİ Mİ?

Nur Sürer, ilk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Daha sonra bir örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm edilen Sarp Kuray ile evlendi.

NUR SÜRER POLİTİK DURUŞU

Kadın hakları ile yakından ilgili olan Nur Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007 yılında İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.

NUR SÜRER DİZİLERİ NELERDİR?

Sinema filmleri

Bereketli Topraklar Üzerinde

Bir Günün Hikayesi

Aşka Dönüş

Derman

Ayna

Fidan Fidan

Dul Bir Kadın

Yılanların Öcü

Ses

Son Urfalı

Karınca Katarı

Ateşböceği

Dönüş

Televiyon dizileri;

Ihlamurlar Altında

Asi

Bir Litre Gözyaşı

Çukur

Kayıtdışı

Kurşun Yarası

Son Söz Sevginin

Havada Bulut

