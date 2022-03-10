Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi nerede çekiliyor? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte çekim yeri ve detaylar

TV8 ekranlarından gelen yeni dizi haberi izleyicileri heyecanlandırdı. Bir süre önce Annenin Sırrıdır Çocuk isimli dizi haberiyle gelen TV8'in yeni dizisi oldukça merak edilmişti. İlk tanıtımı yayınlanan dizi hakkında "Annenin Sırrıdır Çocuk nerede çekiliyor?" sorusu sorgulanıyor.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin İstanbul’da geçeceği bilinmekte. Dizinin İstanbul'un hangi semtlerinde çekileceği ise henüz bilinmiyor. Yayın tarihi belli olmayan dizi yakında ekranlarda olacak. İki kadının hikayesinin işleneceği dizinin konusu da merak ediliyor.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu’nun, üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayını canlandırdığı “Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.

Dizide Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu, Meryem ve Defne adlarında iki anne adayını canlandıracak.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu - Defne

Engin Öztürk,

Selin Yeninci - Meryem

Olgun Toker,

Selim Erdoğan,

Birgül Ulusoy,

Mine Kılı,

Ahmet Varlı,

Demet Gül,

Sacide Taşaner.



