Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Kalp Yarası'nın yıldızı ile birlikteymiş

Annenin Sırrıdır Çocuk bu akşam 6. bölümüyle ekrana gelecek. Müge Uğurlar'ın yönetmenliğini üstlendiği, Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün senaryosunu yazdığı dizinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Defne karakteri, bebeğine kavuşuyor. "Sonunda bana geldin" diyerek bebeğine sıkıca sarılan Defne ile Sadun arasındaki yakınlaşma da fragmanı izleyenleri meraklandırdı.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk ve Selin Yeninci ile başrolü paylaşan Olgun Toker de oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alan isimlerden biri.

Annenin Sırrıdır Çocuk her hafta Twitter'da gündem olmayı sürdürürken, dizide Çınar karakterine hayat veren Olgun Toker'in geçmişte ATV'de yayınlanan Kalp Yarası dizisinin yıldızıyla birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

Olgun Toker, 2017 yılında Cihangir’de bulunan bir restorandan çıkarken Kaçak Gelinler, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz ve Kalp Yarası gibi dizilerle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Merve Çağıran’la görüntülenmişti.

Olgun Toker ve Merve Çağıran o dönem yeni bir aşka yelken açmış ve restorandan çıkarken basın mensupları tarafından el ele görüntülenmişlerdi.

Olgun Toker ve Merve Çağıran görüntülendiklerini fark edince taksiye binerek oradan hızla uzaklaşmıştı.



