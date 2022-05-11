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Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Kalp Yarası'nın yıldızı ile birlikteymiş

11.05.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olgun Toker, Annenin Sırrıdır Çocuk dizinde canlandırdığı Çınar karakteriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizi, her yeni bölümüyle Twitter'da gündem olmayı başarırken İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk ve Selin Yeninci ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Olgun Toker'in özel hayatına ilişkin bir detay ortaya çıktı. Olgun Toker ATV'nin Şubat ayında final yapan dizisi Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından biri ile geçmişte aşk yaşamış. İşte merak edilenler...

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Kalp Yarası'nın yıldızı ile birlikteymiş

Annenin Sırrıdır Çocuk bu akşam 6. bölümüyle ekrana gelecek. Müge Uğurlar'ın yönetmenliğini üstlendiği, Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün senaryosunu yazdığı dizinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Kalp Yarası'nın yıldızı ile birlikteymiş

İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Defne karakteri, bebeğine kavuşuyor. "Sonunda bana geldin" diyerek bebeğine sıkıca sarılan Defne ile Sadun arasındaki yakınlaşma da fragmanı izleyenleri meraklandırdı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Kalp Yarası'nın yıldızı ile birlikteymiş

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk ve Selin Yeninci ile başrolü paylaşan Olgun Toker de oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alan isimlerden biri.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Kalp Yarası'nın yıldızı ile birlikteymiş

Annenin Sırrıdır Çocuk her hafta Twitter'da gündem olmayı sürdürürken, dizide Çınar karakterine hayat veren Olgun Toker'in geçmişte ATV'de yayınlanan Kalp Yarası dizisinin yıldızıyla birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Kalp Yarası'nın yıldızı ile birlikteymiş

Olgun Toker, 2017 yılında Cihangir’de bulunan bir restorandan çıkarken Kaçak Gelinler, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz ve Kalp Yarası gibi dizilerle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Merve Çağıran’la görüntülenmişti.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Kalp Yarası'nın yıldızı ile birlikteymiş

Olgun Toker ve Merve Çağıran o dönem yeni bir aşka yelken açmış ve restorandan çıkarken basın mensupları tarafından el ele görüntülenmişlerdi.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Kalp Yarası'nın yıldızı ile birlikteymiş

Olgun Toker ve Merve Çağıran görüntülendiklerini fark edince taksiye binerek oradan hızla uzaklaşmıştı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Kalp Yarası'nın yıldızı ile birlikteymiş

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Kalp Yarası'nın yıldızı ile birlikteymiş

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Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu Merve Çağıran Olgun Toker Kalp Yarası dizisi
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