Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci açıldıkça açıldı! "Saniye ne oldu sana?"

Başrolünde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi oyuncuların yer aldığı popüler dizi Bir Zamanlar Çukurova'dan rol icabı ölerek ayrılan Selin Yeninci, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde başrol Meryem'i canlandırıyor. Bir süredir cesur pozlarıyla dikkat çeken oyuncu bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

SELİN YENİNCİ AÇILDIKÇA AÇILDI

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden araba kazası sonucu ölerek ayrılan Selin Yeninci şimdi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem rolüyle kamera karşısına geçti.

Oyunculuğuyla dikkat çeken Yeninci aynı zamanda cesur Instagram pozlarıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Bu pozlara bir yenisini daha ekleyen ödüllü oyuncu Selin Yeninci sütyenle poz verdi.

Yeninci'nin takipçileri, "Kahya hanım bu ne hal?", "Saniye ne oldu sana?" gibi yorumlar yaptı.

Yeninci geçtiğimiz günlerce kasığına kadar yırtmaçlı pozunu yayınlamıştı.

Selin Yeninci'nin 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' kategorisinde 3 ödülü bulunuyor.





