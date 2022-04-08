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Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci açıldıkça açıldı! "Saniye ne oldu sana?"

08.04.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Kahya Saniye rolüyle adını duyuran Selin Yeninci, şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde başrolü üstleniyor. Instagram hesabında cesur pozunu paylaşan Yeninci'ye yorumlar art arda geldi.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci açıldıkça açıldı! "Saniye ne oldu sana?"

Başrolünde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi oyuncuların yer aldığı popüler dizi Bir Zamanlar Çukurova'dan rol icabı ölerek ayrılan Selin Yeninci, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde başrol Meryem'i canlandırıyor. Bir süredir cesur pozlarıyla dikkat çeken oyuncu bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

SELİN YENİNCİ AÇILDIKÇA AÇILDI

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden araba kazası sonucu ölerek ayrılan Selin Yeninci şimdi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem rolüyle kamera karşısına geçti.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci açıldıkça açıldı!

Oyunculuğuyla dikkat çeken Yeninci aynı zamanda cesur Instagram pozlarıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci açıldıkça açıldı!

Bu pozlara bir yenisini daha ekleyen ödüllü oyuncu Selin Yeninci sütyenle poz verdi.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci açıldıkça açıldı!

Yeninci'nin takipçileri, "Kahya hanım bu ne hal?", "Saniye ne oldu sana?" gibi yorumlar yaptı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci açıldıkça açıldı!

Yeninci geçtiğimiz günlerce kasığına kadar yırtmaçlı pozunu yayınlamıştı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci açıldıkça açıldı!

Selin Yeninci'nin 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' kategorisinde 3 ödülü bulunuyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci açıldıkça açıldı!

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci açıldıkça açıldı!

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci açıldıkça açıldı!

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci açıldıkça açıldı!

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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