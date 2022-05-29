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Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "Saniye bu ne güzellik"

29.05.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisindeki Meryem karakterine hayat veren Selin Yeninci, Instagram hesabından cesur paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "Saniye bu ne güzellik"

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye rolünden ayrılan Selin Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle başrolü aldı. Kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla bir süredir gündeme gelen Yeninci, derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

34 yaşındaki ödüllü oyuncu Selin Yeninci Cannes'te 8 dakika boyunca alkışlanmış ve, "Oyunculuk adına gösterdiğim çaba ve titizliğin karşılığını almaya başladığımı düşünüyorum" ifadeleriyle bir süre gündemden düşmemişti.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Son zamanların parlayan oyuncularından biri olan Selin Yeninci, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Yeninci derin göğüs dekolteli pozuyla adeta nefes kesti.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Asıl ününü Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Kahya Saniye rolüyle kazanan Yeninci'ye takipçileri, "Bu Adanalı Saniye değil mi?", "Saniye bu ne güzellik" gibi yorumlar yaptı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Geçtiğimiz günlerde önden bağlamalı üstüyle sakız şişirdiği pozunu paylaşan Yeninci, binlerce beğeni almıştı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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