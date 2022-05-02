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Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci sütyensiz poz verdi!

02.05.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye rolüyle akıllara kazınan Selin Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem rolünü canlandırdı. Ekranların tanınan simalarından biri olan Yeninci, cesur paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci sütyensiz poz verdi!

Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallayan ünlü oyuncu Selin Yeninci bu pozlara bir yenisini daha ekledi. Yeninci bu defa sütyensiz poz verdi.

SELİN YENİNCİ SÜTYENSİZ POZ VERDİ

34 yaşındaki oyuncu Selin Yeninci, sütyen takmadan verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci sütyensiz poz verdi!

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Yeninci'nin o pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci sütyensiz poz verdi!

Ünlü isim Bir Zamanlar Çukurova, Cennetin Sırları, Tatlı Küçük Yalancılar, Avlu, İlk ve Son gibi dizilerle ekran önüne geldi.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci sütyensiz poz verdi!

Oyunculuk alanında 3 ödülü bulunan Yeninci Dokuz Eylül Üniversitesinde eğitim aldı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci sütyensiz poz verdi!

1,64 boyundaki oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci sütyensiz poz verdi!

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci sütyensiz poz verdi!

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci sütyensiz poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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