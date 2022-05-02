Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci sütyensiz poz verdi!

Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallayan ünlü oyuncu Selin Yeninci bu pozlara bir yenisini daha ekledi. Yeninci bu defa sütyensiz poz verdi.

SELİN YENİNCİ SÜTYENSİZ POZ VERDİ

34 yaşındaki oyuncu Selin Yeninci, sütyen takmadan verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Yeninci'nin o pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ünlü isim Bir Zamanlar Çukurova, Cennetin Sırları, Tatlı Küçük Yalancılar, Avlu, İlk ve Son gibi dizilerle ekran önüne geldi.

Oyunculuk alanında 3 ödülü bulunan Yeninci Dokuz Eylül Üniversitesinde eğitim aldı.

1,64 boyundaki oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.





