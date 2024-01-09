SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Annesi 1986'da ölmüş, kendisi 1990'da doğmuş... Kızılyıldız'ın ünlü futbolcusunun savunması istendi! Duyanlar hayrete düştü

Annesi 1986'da ölmüş, kendisi 1990'da doğmuş... Kızılyıldız'ın ünlü futbolcusunun savunması istendi! Duyanlar hayrete düştü

09.01.2024 17:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus ekiplerinden Kızılyıldız'da forma giyen Guelor Kanga Kaku oldukça dikkat çeken bir olay ile gündeme geldi. Kayıtlarda 1990 doğumlu görünen futbolcunun annesinin 1986 yılında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kariyerine 2007 yılında Gabon'da başlayan Rus ekiplerinden Rostov ve Sparta Prag'ın ardından Kızılyıldız'ın yolunu tutan Gabon milli takımı oyuncusu Guelor Kanga Kaku oldukça ilginç bir konu ile gündemde.

ANNESİ ÖLDÜKTEN 4 SENE SONRA DOĞMUŞ

Guelor-Kanga-2

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de 148 dakika forma şansı bulan ve 1 de gol kaydetmeyi başaran Kaku, kayıtlarda 1990 doğumlu olarak görünürken annesinin 1986 yılında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

DİSİPLİN KURULUNA ÇAĞRILDI

Gu_C3_A9lor_Kanga_20180526

Bu durumun ardından Afrika Futbol Konfederasyonu Kaku'yu, annesinin 1986'da ölümünü ve kendisinin de 1990'da doğmasını açıklamak için disiplin kuruluna çağırdı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk'un o fotoğrafları görünce gözleri doldu!Okan Buruk'un o fotoğrafları görünce gözleri doldu!
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel PFDK'da!Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel PFDK'da!
''Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'' sözlerine sert cevap''Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'' sözlerine sert cevap
Anahtar Kelimeler:
Kızılyıldız Afrika son dakika ind annesinin ekipleri
En Çok Okunan Haberler
Kar Marmara'nın doğusundan yurda girdi! Batı Marmara için uyarı geldi! Boğaz için önlem alındı

Kar Marmara'nın doğusundan yurda girdi! Batı Marmara için uyarı geldi! Boğaz için önlem alındı

Cem Küçük en düşük emekli maaşı için rakam verdi, programdaki gazeteci tepki gösterdi: İş mi bu yani? Ben de mağdurum...

Cem Küçük en düşük emekli maaşı için rakam verdi, programdaki gazeteci tepki gösterdi: İş mi bu yani? Ben de mağdurum...

''Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'' sözlerine sert cevap

''Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın'' sözlerine sert cevap

''Akhisar'da gibi demeç vermeyi bırakması lazım''

''Akhisar'da gibi demeç vermeyi bırakması lazım''

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin stoperini transfer ediyor!

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin stoperini transfer ediyor!

Şampiyonluk yolunda kötü sürpriz!

Şampiyonluk yolunda kötü sürpriz!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.