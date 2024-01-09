Annesi 1986'da ölmüş, kendisi 1990'da doğmuş... Kızılyıldız'ın ünlü futbolcusunun savunması istendi! Duyanlar hayrete düştü

Kariyerine 2007 yılında Gabon'da başlayan Rus ekiplerinden Rostov ve Sparta Prag'ın ardından Kızılyıldız'ın yolunu tutan Gabon milli takımı oyuncusu Guelor Kanga Kaku oldukça ilginç bir konu ile gündemde.

ANNESİ ÖLDÜKTEN 4 SENE SONRA DOĞMUŞ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de 148 dakika forma şansı bulan ve 1 de gol kaydetmeyi başaran Kaku, kayıtlarda 1990 doğumlu olarak görünürken annesinin 1986 yılında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

DİSİPLİN KURULUNA ÇAĞRILDI

Bu durumun ardından Afrika Futbol Konfederasyonu Kaku'yu, annesinin 1986'da ölümünü ve kendisinin de 1990'da doğmasını açıklamak için disiplin kuruluna çağırdı.







