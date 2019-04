Annesi ölen keçiyi bebekleri gibi besliyorlar

Mersin’de yaşayan Hülya Dikili ve Kader Mansuroğlu kardeşler, herkesin takdirini toplayan örnek bir davranışa imza attı. Kader Mansuroğlu’nun eşinin annesi ölünce kasaptan 20 günlükken aldığı keçiye birlikte bakmaya başlayan iki kız kardeş, bir an olsun keçiyi yalnız bırakmıyor. Günde en az üç kere ısıttıkları sütü içine mama koyarak biberonla keçiye içiren kız kardeşler, keçinin her gün temizliğini yapıyorlar. Keçiyi gece evin içine alıp, soğuktan da etkilenmemesini sağlayan kardeşler, herkesi hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağırdı.

"Nereye gitsem peşimden geliyor"

Hülya Dikli, yavru keçiyi eniştesinin annesi ölünce kasaptan alıp getirdiğini söyledi. O günden beri keçiye baktıklarını anlatan Dikli, "Temizliyorum, yıkıyorum, mamasını veriyorum, yeni yeni ot yemeye başladı. Biraz saman vermeye başladık. Bize geldiğinde 20 günlüktü. 1 aydır bakıyoruz. Sütle besliyoruz, bazen içerisine mama atıyoruz. Mamayı çok seviyor. Zararlıymış aslında, fazla vermeyin, hatta hiç vermeyin dediler ama süt sade olunca da içmiyor. Sert otlardan hoşlanıyor, koparıp getiriyorum. Çok az ekmek alıyor, fazla vermiyoruz karnı şişer diye. Biraz tuz yalatıyorum bağırsakları için. Devamlı yanımda etrafımda, nereye gitsem peşimden geliyor. Beni kaybetse bağırıyor. Ben olmadığım zamanlarda ablam ilgileniyor. Sabah 7’den akşam 7’ye kadar ben bakıyorum. Sabah sabunlu bezle her tarafını sildim iki defa. Tekrar duruladım bitlenmesin diye. Her gün yattığı yere özellikle dikkat ediyoruz. Her gün altı değiştiriliyor" şeklinde konuştu.