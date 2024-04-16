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Annesi 'Yunus Emre'den uzak dur' dedi! Aleyna Kalaycıoğlu eleme konseyinde onun adını yazdı! O anlar gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.04.2024 07:31
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Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmanın son bölümünde eleme adayı belli oldu. Eleme konseyinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun yazdığı ismi görenler çok şaşırdı. Yarışmadaki o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Annesi 'Yunus Emre'den uzak dur' dedi! Aleyna Kalaycıoğlu eleme konseyinde onun adını yazdı! O anlar gündem oldu

Survivor All Star 2024 yarışmasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her hafta bir yarışmacının adaya veda ettiği yarışmada bu hafta eleme adayları belli olmaya başladı.

Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Böylelikle Mavi takım günün ödülünün de sahibi oldu. Aynı zamanda aday çıkartmada kendini garantiye almış oldu.

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ONUN ADINI YAZDI

Kırmızı takım eleme konseyine giderken Aleyna Kalaycıoğlu'nun potaya gönderdiği ismi görenler çok şaşırdı. Yunus Emre ile yarışmadaki samimi halleri tarafından dikkat çeken Aleyna'nın yakın arkadaşını yazması sosyal medyayı salladı.

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ANNESİ UYARMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi iletişim esnasında "Yunus Emre'den uzak dur!" diyerek kızını uyarmıştı. Aleyna ise "Hepsi arkadaşım" yanıtını vermişti.

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'UZAK DUR...'

Survivor All Star'ın yarışmacılarından Yunus Emre ve Aleyna Kalaycıoğlu, aralarındaki samimiyetle dikkat çekiyor. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'i ise bu samimiyet rahatsız etmiş ve kocasına canlı yayın sırasında "Aleyna'dan uzak dur" demişti.

Vitrin


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Aleyna Kalaycıoğlu Yunus Emre Özden survivor all star ele
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