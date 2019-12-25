Annesini başına mermerle vurarak öldüren sanığa müebbet hapis! İfadesi dehşete düşürdü

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz getirildi. Sanık Yılmaz'ın avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mustafa Yılmaz'ın evlerinin bahçesinde annesi Servet Yılmaz'ı darp etmeye çalıştığını, Servet Yılmaz'ın ise kaçtığını, sanığın annesinin peşinden gittiğini ve taşla kafasına defalarca vurmak suretiyle öldürdüğünü belirtti.

"YENGEM BÜYÜ YAPARAK ANNEMİN KILIĞINA GİRDİ"

Savcı, sanığın savunmasında annesiyle problemi olmadığını söylediğini, yengesinin büyü yaparak annesinin kılığına girdiğini kendisinin annesini değil yengesini öldürdüğünü söylediğini ifade etti. Sanık hakkında "Üst soydan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan kamu davası açıldığını belirten savcı, olayın oluş şekli nedeniyle sanığın 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"ANNEMİ DEĞİL, ABİMİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜM"

Sanık Mustafa Yılmaz ise son savunmasında, "Ben annemi öldürmedim, abimin sevgilisini öldürdüm" dedi. Sanık avukatı da mütalaaya katılmadığını sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.