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  4. Annesini başına mermerle vurarak öldüren sanığa müebbet hapis! İfadesi dehşete düşürdü

Annesini başına mermerle vurarak öldüren sanığa müebbet hapis! İfadesi dehşete düşürdü

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YAŞAM  | Son Güncelleme

İstanbul Gaziosmanpaşa'da annesini kafasına mermer vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mustafa Yılmaz'a "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Savcı, sanığın savunmasında annesiyle problemi olmadığını söylediğini, yengesinin büyü yaparak annesinin kılığına girdiğini kendisinin annesini değil yengesini öldürdüğünü söylediğini ifade etti.

Annesini başına mermerle vurarak öldüren sanığa müebbet hapis! İfadesi dehşete düşürdü

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz getirildi. Sanık Yılmaz'ın avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mustafa Yılmaz'ın evlerinin bahçesinde annesi Servet Yılmaz'ı darp etmeye çalıştığını, Servet Yılmaz'ın ise kaçtığını, sanığın annesinin peşinden gittiğini ve taşla kafasına defalarca vurmak suretiyle öldürdüğünü belirtti.

"YENGEM BÜYÜ YAPARAK ANNEMİN KILIĞINA GİRDİ"

Savcı, sanığın savunmasında annesiyle problemi olmadığını söylediğini, yengesinin büyü yaparak annesinin kılığına girdiğini kendisinin annesini değil yengesini öldürdüğünü söylediğini ifade etti. Sanık hakkında "Üst soydan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan kamu davası açıldığını belirten savcı, olayın oluş şekli nedeniyle sanığın 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"ANNEMİ DEĞİL, ABİMİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜM"

Sanık Mustafa Yılmaz ise son savunmasında, "Ben annemi öldürmedim, abimin sevgilisini öldürdüm" dedi. Sanık avukatı da mütalaaya katılmadığını sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yılmaz'ı "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan sabıkasız geçmişi olması nedeniyle lehine takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Yılmaz'ın 30 Haziran 2017'de Gaziosmanpaşa'da annesi Servet Yılmaz'ı birlikte ikamet ettikleri evin bahçesinde darp etmek istemesi üzerine annesinin kaçtığı, annesini takip eden şüphelinin elindeki mermer taş ile kafasına birden fazla vurarak ölümüne sebebiyet verdiği, akabinde ihbar üzerinde yakalandığı kaydediliyor. İddianamede, ifadesi alınan şüphelinin annesi ile arasında bir problem olmadığını, asıl olarak yengesi Şükran Yılmaz'ı öldürmek istediğini, Şükran Yılmaz'ın büyü ile annesinin kılığına girdiğini, kendisinin annesi Servet Yılmaz'ı öldürmediğini, yengesi olan Şükran Yılmaz'ı öldürdüğünü söylediği belirtilmişti. Şüpheli Mustafa Yılmaz'ın "Üst soydan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa cinayet anne cinayeti ifade

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İman eksikliği
Insanoğlunun yaşı kaç ki cinlerle şeytanla uğraşıyor. Insan hadi 75 yaşasın. - 35 i gece uyku - 15 yaş bebek ve çocukluk yıları - yaş 60 miş iş bitmiş - cin ve şeytanın uyku ve yeme derdi yok - hiç masrafı yok!!! - hastalık yok - geçim derdi yok!!!!! - ömür dersen , hiç bitmeyen bir ömür. Yani insanoğlunun işi gerçekten çok zor. - bir adım bir besmele belki kurtarır.
Evin görüntüsü korku filmlerindeki gibi maşallah
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