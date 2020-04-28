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Annesini kaybeden Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş’ın ailesinden bakın ne istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Ünlü modacı Nur Yerlitaş ve Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz, dün hayata gözlerini yumdu. Diva Ersoy, hem annesinin hem de yakın arkadaşı Yerlitaş'ın cenazesine katılabilmek için özel bir istekte bulundu.

Annesini kaybeden Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş’ın ailesinden bakın ne istedi

Uzun süredir beyin kanseriyle mücadele veren Nur Yerlitaş, önceki gün hayata gözlerini yumdu. Aynı gün, Yerlitaş ile yakın dost olan Bülent Erosy’un annesi Necla Hanım da hayatını kaybetti. Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre; Diva Bülent Ersoy, iki cenazeye de katılabilmek için dün akşam saatlerinde Yerlitaş’ın ailesinden özel bir istekte bulundu.

CENAZE NAMAZLARI AYNI CAMİİDE KILINACAK

Modacı Nur Yerlitaş, Ulus Camii’nden kılınacak ikindi namazıyla Ulus Mezarlığı’na defnedilecekti. Fakat Bülent Ersoy, Yerlitaş’ın cenaze namazının da Zincirlikuyu Camii’nde kılınmasını istedi.

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İKİ CENAZEYE DE KATILABİLECEK

Ersoy’un ricası aile tarafından kabul edildi. Böylece Ersoy, dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden annesi Necla Hanım ve yakın dostu Nur Yerlitaş’ın cenaze namazında bulunabilecek. Merhum Yerlitaş’ın cenaze namazı ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazın ardından Ulus Mezarlığına defnedilecek, Diva Ersoy’un annesinin naaşı ise aynı vakitte Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namaz sonrası Zicirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.

Bülent Ersoy ve Nur Yerlitaş çok yakın arkadaştı. Nur Yerlitaş her fırsatta Diva için “Bülent Hanım hep destekçim oldu. Bana hem ablalık hem de annelik yaptı” derdi.

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