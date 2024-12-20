Annesini kaybeden Mahsun Kırmızıgül zor günlerini sahnede geçiriyor! Gözyaşlarına boğuldu

Hayatında derin izler bırakan ve her seferinde “O benim diğer yarım” dediği annesi Faike Arık’ı geçtiğimiz günlerde toprağa veren Mahsun Kırmızıgül, annesinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıktı.

Zor günlerini sahnede atlatmaya çalışan Kırmızıgül sahnede duygusal anlar yaşadı. Kırmızıgül, “Bu gece sahnede olmak hayatımın en zor anlarından biri. Benim için dünyanın en büyük insanı olan annemi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ama şunu da iyi biliyorum hayat her şeye rağmen devam ediyor.

SAHNEDE ZOR ANLAR

Bu gece evine ekmek götüren emekçiler için ve aylar öncesinden rezervasyonlarını yapan siz değerli insanlar için buradayım. Annem bana hep insanlara ve emeğe saygılı olmamı öğretti. Bu akşam şarkılarımı annemin anısına söyleyeceğim.” dedi. Ünlü isim daha sonra annesinin en sevdiği olan “Kardeşlik Türküsü”nü seslendirdi.

Gece boyunca durgun olan Kırmızıgül gözyaşlarını da tutamadı. Kırmızıgül, hareketli ve tempolu şarkılarda ise mikrofonu vokalistlerine bırakmayı tercih etti.