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Annesini kaybeden Mahsun Kırmızıgül zor günlerini sahnede geçiriyor! Gözyaşlarına boğuldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.12.2024 08:33
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Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bezencir yaklaşık 2 hafta önce hayata gözlerini kapadı. Annesinin vefatıyla sarsılan ünlü şarkıcı zor günlerini sahnede geçiriyor. Annesinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkan Kırmızıgül gözyaşlarını tutamadı.

Annesini kaybeden Mahsun Kırmızıgül zor günlerini sahnede geçiriyor! Gözyaşlarına boğuldu

Hayatında derin izler bırakan ve her seferinde “O benim diğer yarım” dediği annesi Faike Arık’ı geçtiğimiz günlerde toprağa veren Mahsun Kırmızıgül, annesinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıktı.

ANENSİ

Zor günlerini sahnede atlatmaya çalışan Kırmızıgül sahnede duygusal anlar yaşadı. Kırmızıgül, “Bu gece sahnede olmak hayatımın en zor anlarından biri. Benim için dünyanın en büyük insanı olan annemi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ama şunu da iyi biliyorum hayat her şeye rağmen devam ediyor.

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SAHNEDE ZOR ANLAR

Bu gece evine ekmek götüren emekçiler için ve aylar öncesinden rezervasyonlarını yapan siz değerli insanlar için buradayım. Annem bana hep insanlara ve emeğe saygılı olmamı öğretti. Bu akşam şarkılarımı annemin anısına söyleyeceğim.” dedi. Ünlü isim daha sonra annesinin en sevdiği olan “Kardeşlik Türküsü”nü seslendirdi.

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Gece boyunca durgun olan Kırmızıgül gözyaşlarını da tutamadı. Kırmızıgül, hareketli ve tempolu şarkılarda ise mikrofonu vokalistlerine bırakmayı tercih etti.

Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
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