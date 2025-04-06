Annesini son yolculuğuna uğurlarken korku dolu anlar yaşadı! Gözleri bir anda açıldı...

Chicago’da korkunç bir olay yaşandı! 82 yaşındaki Helen Mercer’ın cenazesinde kızı Rachelle Whitney-Bey, annesine son bir kez veda etmek için tabutun başına geldiğinde, annesinin gözlerinin birden açıldığını fark etti. Bu korkunç olay, cenaze hizmetini sağlayan Clark Morgan’ın ihmali nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi. Rachelle, cenaze görevlisinin Helen Mercer’ın naaşını uygun şekilde hazırlamayıp çürümeye terk ettiğini öne sürdü.

BAKIMI YAPILMADIĞI İÇİN GÖZLERİNİN AÇILDIĞINI İDDİA ETTİ

Rachelle, "Bu çok kalp kırıcı bir andı. Orada durup bakamadım bile" diyerek yaşadığı dehşeti dile getirdi. Annesinin hiçbir zaman makyaj yapılmadığını belirten Rachelle, cenaze görevlilerinin ölü kişiyi hayatta gibi gösterecek makyaj ve diğer işlemleri yapmamış olmasının, gözlerinin açılmasına sebep olduğunu söyledi.

LİSANSI YOKMUŞ

Aile, Clark Morgan'ı cenaze müdürü gibi davranmakla suçladı ve Morgan’ın, cenazeyi düzgün şekilde hazırlamak yerine, Helen Mercer’ın naaşını ihmalle terk ettiğini iddia etti. CBS News’e konuşan Rachelle, "Bu, aileler için adil değil. Ölen kişiler için de adil değil ve bu durumdan para kazanıyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan, Illinois Mali ve Mesleki Düzenlemeler Departmanı kayıtlarına göre, Clark Morgan’ın hiç bir zaman lisanslı bir cenaze müdürü olmadığı ortaya çıktı.