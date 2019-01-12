Annesinin acı haberiyle sarsılan Hande Erçel hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.

ACIYA DAYANAMADI

Show TV'de yayınlanan Cumartesi Sürprizi programının haberine göre, annesinin vefat haberiyle yıkılan ünlü oyuncu Hande Erçel'in, yaşadığı acıya dayanamayarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

"DURUMU İYİYE GİDİYOR" DEMİŞTİ

Hande Erçel, bir dergiye verdiği röportajda annesinin sağlık durumu hakkında, "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik." demişti. Hande Erçel, kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı.

DUYAR DUYMAZ YANINA KOŞTU

İlk andan beri Hande Erçel'in yanında bulunan Murat Dalkılıç, şu an Hande Erçel'in evinde ona destek olmak için bulunuyor.

